Польща забракувала українські бублики: в чому причина

Торгова інспекція з якості сільськогосподарської та харчової продукції Польщі (IJHARS) заборонила обіг на польському ринку трьох партій бубликів загальною вагою 5,34 тис. тонн, які були імпортовані з України.

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Про це йдеться в повідомленні інспекції у соцмережі X.

Зазначається, що рішення було ухвалено через низький вміст у бубликах жиру та високий вміст цукру.

"JHARS видала розпорядження про заборону реалізації в Польщі трьох партій бубликів вагою 5338 кг, імпортованих з України, через низький вміст вологи та жиру, а також високий вміст цукру", - зауважили у відомстві.

Там додали, що рішення підлягає негайному виконанню.

#IJHARS w Rzeszowie wydał decyzję o zakazie wprowadzenia do obrotu na teren Polski 3 partii obwarzanków (5 338 kg) importowanych z Ukrainy z powodu zaniżonej wilgotności i zaw. tłuszczu oraz zawyżonej zaw. cukru. Decyzji ma rygor natychmiastowej wykonalności.#BezpiecznaGranica pic.twitter.com/9y9ycSBvzf — IJHARS (@gijhars) April 8, 2024

Нагадаємо, IJHARS у Любліні 5 квітня вилучила з польського ринку три партії морозива загальною вагою 8,48 тонн, імпортованого з України, у зв’язку з розморожуванням.

Крім того, було ухвалено рішення про заборону імпорту з України партії томатної пасти 57,66 тонн через наявність цвілі.

Головний інспектор IJHARS Пшемислав Рзодкевич (Przemysław Rzodkiewicz) заявив, що за останній рік 1,4% партій продукції з України, яку оглянула комісія на кордоні, було забраковано.

Також Торгова інспекція Польщі заявила про найбільший в її історії штраф у 1,5 млн злотих (близько $380 тис.), накладений на компанію-імпортера за ввезення на польський ринок з України 11,5 тис. тонн технічного ріпаку та кормової пшениці як контрафакту через подальше їх використання як продовольчих.