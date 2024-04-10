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Польща забракувала українські бублики: в чому причина
Торгова інспекція з якості сільськогосподарської та харчової продукції Польщі (IJHARS) заборонила обіг на польському ринку трьох партій бубликів загальною вагою 5,34 тис. тонн, які були імпортовані з України.
Про це йдеться в повідомленні інспекції у соцмережі X.
Зазначається, що рішення було ухвалено через низький вміст у бубликах жиру та високий вміст цукру.
"JHARS видала розпорядження про заборону реалізації в Польщі трьох партій бубликів вагою 5338 кг, імпортованих з України, через низький вміст вологи та жиру, а також високий вміст цукру", - зауважили у відомстві.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Там додали, що рішення підлягає негайному виконанню.
Нагадаємо, IJHARS у Любліні 5 квітня вилучила з польського ринку три партії морозива загальною вагою 8,48 тонн, імпортованого з України, у зв’язку з розморожуванням.
Крім того, було ухвалено рішення про заборону імпорту з України партії томатної пасти 57,66 тонн через наявність цвілі.
Головний інспектор IJHARS Пшемислав Рзодкевич (Przemysław Rzodkiewicz) заявив, що за останній рік 1,4% партій продукції з України, яку оглянула комісія на кордоні, було забраковано.
Також Торгова інспекція Польщі заявила про найбільший в її історії штраф у 1,5 млн злотих (близько $380 тис.), накладений на компанію-імпортера за ввезення на польський ринок з України 11,5 тис. тонн технічного ріпаку та кормової пшениці як контрафакту через подальше їх використання як продовольчих.