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Помощь для Африки. Украина обсуждает отправку зерна в Нигерию и Судан
Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич встретился с заместителем исполнительного директора Всемирной продовольственной программы (WFP) Карлом Скау. В ходе встречи речь шла о программе Grain from Ukraine.
Об этом 18 октября сообщила пресс-служба Минагрополитики.
Отмечается, что стороны обсудили отправку 25 тыс. тонн украинского гуманитарного зерна в Нигерию и 32 тыс. тонн – в Судан, а также возможность отправки гуманитарного груза в Сомали.
Кроме того, Дмитрасевич и Скау говорили о возможном расширении географии и номенклатуры поставок по инициативе Grain from Ukraine.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Grain from Ukraine: суть программы
Программа Grain from Ukraine была запущена в ноябре 2022 года. Ее суть заключается в прямой закупке агропродукции у украинских производителей для предотвращения голода в странах Африки и Азии.
Согласно ей Украина направляет часть собранной пшеницы туда, где существуют проблемы голода. Внести финансовые взносы в предоставление зерна могут и третьи страны.
Как сообщали в Министерстве иностранных дел Украины, программа реализуется в тесном партнерстве со Всемирной продовольственной программой ООН. По состоянию на июнь 2023 года, в рамках Grain from Ukraine было доставлено более 170 тыс. тонн зерна в Сомали, Эфиопию, Кению и Йемен.
Источник фото: ua.depositphotos.com