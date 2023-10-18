Допомога для Африки. Україна обговорює відправку зерна до Нігерії та Судану

Заступник міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич зустрівся із заступником виконавчого директора Всесвітньої продовольчої програми (WFP) Карлом Скау. Під час зустрічі йшлося про програму Grain from Ukraine.

Про це 18 жовтня повідомила пресслужба Мінагрополітики.

Зазначається, що сторони обговорили відправлення 25 тис. тонн українського гуманітарного зерна до Нігерії та 32 тис. тонн – до Судану, а також можливість направлення гуманітарного вантажу до Сомалі.

Крім того, Дмитрасевич і Скау говорили про можливе розширення географії та номенклатури поставок за ініціативою Grain from Ukraine.

Grain from Ukraine: суть програми

Програму Grain from Ukraine було запущено в листопаді 2022 року. ЇЇ суть полягає у прямій закупівлі агропродукції в українських виробників для запобігання голоду в країнах Африки та Азії.

Згідно з нею, Україна спрямовує частину зібраної пшениці туди, де існують проблеми голоду. Зробити фінансові внески у надання збіжжя можуть і треті країни.

Як повідомляли в Міністерстві закордонних справ України, програма реалізується в тісному партнерстві зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН. Станом на червень 2023 року, в рамках Grain from Ukraine було доставлено понад 170 тис. тонн зерна до Сомалі, Ефіопії, Кенії та Ємену.

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