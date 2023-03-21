Продовольственная безопасность: какие первые прогнозы относительно будущего урожая

Осенний посев озимых культур 2022 года и текущий посев ярового клина дают основания для первых осторожных прогнозов по урожаю 2023 года. Общий валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сезоне 2023 может составить 44,3 млн т против предыдущего показателя в 53,1 млн т.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

По данным ведомства, прогнозируемые площади зерновых и технических культур под урожай 2023 года на контролируемой Украиной территории составляют 19,3 млн. га, что фактически сопоставимо с показателем предыдущего сезона – 19,8 млн. га.

При этом площадь посеянных озимых культур под урожай 2023 года была меньше на 1 млн га чем в предыдущем сезоне, в то время как яровых ожидается больше на 556 тыс. га.

Посевные площади зерновых и зернобобовых культур прогнозируются на уровне 10240 тыс. га (-1409 тыс. га до показателя 2022 года). Из них озимая пшеница – 4166 тыс. га (-834 тыс. га), яровая пшеница – 285 тыс га (+67 тыс. га), озимый ячмень – 536 тыс га (-255 тыс. га), яровой ячмень – 1041 тыс. га (+111 тыс. га), кукуруза – 3618 тыс. га (-451 тыс. га).

В отличие от зерновых культур посевные площади под основными видами масличных прогнозируются к увеличению, так:

подсолнечник – 5641 тыс. га (+476 тыс. га),

рапс – 1374 тыс. га (+110 тыс. га),

соевые бобы – 1841 тыс. га .га (+334 тыс. га).

Также ожидается увеличение посевных площадей под сахарной свеклой – 220 тыс. га против 180 тыс. га в прошлом сезоне.

"Уменьшение посевных площадей под зерновыми культурами вместе с прогнозируемым уменьшением средней урожайности, вызванное ростом цен основных факторов производства, повлияет на объем урожая", - прогнозируют в Минагрополитике.

Так, общий валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сезоне 2023 года может составить 44,3 млн т против предыдущего показателя в 53,1 млн т.

В частности, урожай пшеницы ожидается на уровне 16,6 млн т (20,5 млн т в 2022 году) году), ячменя – 4,8 млн т (5,6 млн т), кукурузы – 21,7 млн т (25,6 млн т).

Вместе с тем, ожидается увеличение валового производства масличных культур до 19,2 млн т против 18,2 млн т в прошлом году. Урожай подсолнечника прогнозируется на уровне 11,5 млн т (11,1 млн т), рапса – 3,8 млн т (3,7 млн т), соевых бобов – 3,9 млн т (3,4 млн т). Также ожидается увеличение производства сахарной свеклы – 11,3 млн т (9,7 млн т).

"Отметим, что данные прогнозы относительно показателей валовых сборов носят предварительный характер и будут корректироваться в течение года в зависимости от обстоятельств, в первую очередь погодных условий", - отмечают в Минагрополитике.

Отметим, что несмотря на ракетные обстрелы и воздушные тревоги, украинские аграрии начали посевную-2023. В настоящее время полевые работы продолжаются в 10 областях.

Ранее в Минагрополитики сообщали, что украинские аграрии не могут использовать примерно 25% посевных площадей из-за боевых действий или временной оккупации территорий Украины.