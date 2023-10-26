Рынки нуждаются в украинском сырье. О чем говорили на Agro & Food Security Forum в Варшаве

О роли масличных культур на мировом рынке и важности экспорта сырья из Украины на форуме Agro & Food Security Forum в Польше поговорили эксперты из разных стран. Почему важно экспортировать сырье в другие страны и что мешает этому, рассказывает Delo.ua.

Во время открытия форума Agro&Food Security Forum в Польше с приветственной речью по видеосвязи выступил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий , который отметил, что продовольственная безопасность является сверхважной, добавив, что экспорт агропродукции из Украины продолжается, но недостаточно, поэтому надо работать над увеличением имеющихся показателей.

Что мешает аграрному бизнесу

Партнер Sunstone Brokers Джонатан Грейндж во время своего доклада отметил, что логистика нарушилась из-за войны в Украине и продолжает находиться в тяжелом состоянии. Атака ХАМАС на Израиль стала катализатором к углублению кризиса в мире, соответственно логистику ждут трудные времена

Кроме того, еще одной проблемой для аграриев есть погодные условия. Так, погода в мире меняется и человечество наблюдает экстремально высокие погодные условия, в частности, сентябрь этого года стал самым жарким месяцем на всей планете.

Такие погодные условия оказывают негативное влияние на аграрное производство, темпы роста которого драматически замедляются.

Осадка рек Амазонки и Миссисипи составляет 50% нормального уровня. Поэтому для транспортировки зерна через два самых больших маршрута судна загружают на 50%, поскольку в реках не хватает воды. В то же время, рынки кажутся очень расслабленными, ведь все говорят о низких ценах на зерно и им безразлично на погоду. Джонатан Грейндж Партнер Sunstone Brokers

Масличные культуры и их влияние на рынки

Джонатан Грейндж рассказал, что пальмовое масло, которое 30-40 лет было двигателем производства, но за последние два года темпы роста начали замедляться. По его мнению, вероятно, этот рынок будет находиться в стагнации несколько последующих лет.

“Поэтому мы больше не можем зависеть от пальмового масла и производить дополнительно 3-4 миллиона тонн в год. В таком случае нам придется ее искать где-нибудь», - говорит аналитик .

Спикеры панельной дискуссии "Мир масличных". Фото: Agro&Food Security Forum

Он добавил, что во всем мире наблюдается увеличение использования биотоплива из растительных масел. Однако, как уже отмечалось выше, производство пальмового масла, вероятно, будет стагнировать, поэтому для производства биотоплива можно больше использовать овощи, выращивание которых растет на 3 миллиона тонн в год.

Все используют все больше и больше видов топлива. Таким образом, по всей вероятности, в ближайшие несколько лет мы получим глобальное увеличение использования биотоплива на 3-5 миллионов тонн дополнительно в год. Мы должны помнить, что биотопливо оказывает огромное влияние”, - подчеркнул Грейндж.

Он добавил, что для всеобщего мирового производства биотоплива в 250 миллионов тонн нужно использовать 43 миллиона тонн растительных масел и другого сырья. Для получения такого объема ЕС нужно импортировать почти 50% семян. Также для удержания баланса странам ЕС еще нужно импортировать сою, соевый шрот и т.д.

Экспорт сырья из Украины в ЕС

По мнению Грейнджа фермеры, которые с начала этого года блокировали отгрузку украинского зерна и другой агропродукции, жаловались на то, что не смогли в прошлом году продать свой хлеб по высоким ценам.

"Все эти фермеры, которые были так расстроены потоками товаров, по-видимому, не понимают, что фактическое потребление всего этого имеет важное значение для баланса ЕС", - говорит он .

Аналитик добавил, что из-за войны войны и политических решений некоторых стран ЕС по эмбарго на импорт украинской агропродукции, логистические возможности Украины стали ограниченными. При этом проблема заключается еще и в том, что Россия собирается экспортировать большие объемы агропродукции и семян для переработки. И эта продукция попадет в Китай, Индию и т.д., что и дальше будет влиять на мировой рынок и цены.

Менеджер по торговле и рискам Magic Flame Group Преслав Райков отметил, что Болгария нуждается в семенах подсолнечника, поэтому введение эмбарго на импорт сырья из Украины еще более негативно повлияло на рынок переработки.

«Мы наблюдали за тем, когда политики принимали эти решения, которые оказали негативное влияние. При этом нашим аграриям невыгодно заниматься фермерством, как было раньше, ведь рост стоимости минеральных удобрений привел к увеличению себестоимости производства. Преслав Райков Менеджер по торговле и рискам Magic Flame Group

Соучредительница Любарецкого соевого завода Галина Матвийчук рассказала, что соя приобрела популярность в Украине за последние 10 лет. В частности, Любарецкий соевый завод в последние годы увеличивал площади посева, а экспорт вырос от 0 до 80%. Но после начала полномасштабной войны из-за которой были нарушены логистические цепочки в Украине, остались невывезенными 2 млн тонн сои и это повлияло на ее стоимость. Поэтому прибыльная культура не принесла выручку фермерам.

В большинстве своем сою начали распродавать в 2023 году, когда цена на нее была высока, а сам продукт дефицитным на мировом рынке.

Соучредительница Любарецкого соевого завода Галина Матвийчук. Фото: Agro&Food Security Forum

По словам Матвийчук в этом году урожай сои в стране ожидается наибольшим – до 5 миллионов тонн. Это большой потенциал для экспорта в другие страны, с которыми сейчас есть проблемы.

Из-за проблем с экспортом компания начала перерабатывать сою в кормовой жмых, но на него очень сложно получить разрешительные документы для экспорта, а пропускная способность на западных границах до сих пор желает лучшего. По словам Матвийчук, аналитики прогнозируют увеличение пропускной способности до 4,1 миллиона тонн в месяц, но это зависит от взаимодействия со странами-партнерами.

Президент Ассоциации "Польская соя" Кристиан Амброзяк подчеркнул, что соя - это четвертое растение, питающее мир.

Мы импортируем эту масличную культуру из Украины, где она высокого качества. Польша очень нуждается в сое, если речь идет о переработке. Объем рынка потребления сои в Польше составляет 0,5-0,8 миллиона тонн, а посевные площади – 44 тысяч га. В этом году местные аграрии соберут около 120-150 тысяч тонн культуры. При этом Польша заинтересована в поставках сои из Украины. Кристиан Амброзяк Президент Ассоциации "Польская соя"

В то же время эксперты польского рынка отмечают, что Польша не может обеспечить сбыт украинской сои из-за сложной логистики и больших очередей на переходах, связанных с разрешительными документами.