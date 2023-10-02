Озимые в Украине засевают интенсивно, однако посевам может повредить засуха

Сев озимых в Украине идет быстрее, чем в прошлом, но из-за засухи площади сева могут сократиться. В настоящее время в Украине засеяно более 2 млн га озимых культур, сообщается на сайте Минагрополитики Украины.

По данным министерства, по состоянию на 26 сентября в Украине озимыми засеяно 2,179 млн га, в том числе:

рапсом – 1,038 млн га (+8% к аналогичной дате 2022 года);

пшеницей – 1,024 млн га (+64%);

ячменем – 74 тыс. га (+14%);

рожью – 42 тыс. га (+55%).

Ход посевной озимых культур. Источник: сайт Минагрополитики

Нынешняя посевная кампания в целом опережает прошлогодние показатели на 30% - к 26 сентября 2022 года рапс посеяли на 961 тыс. га, пшеницу - на 622 тыс. га, ячмень - на 65 тыс. га, а рожь - на 27 тыс. га.

Посевная кампания озимых культур в 2022 году завершилась 29 ноября. Всего посеяно 4,5 млн. тонн зерновых культур (пшеницы - 3,8 млн. га, ячменя - 613 тыс. га, ржи - 79 тыс. га) и 1 млн. тонн рапса.

Однако это существенно меньше довоенных показателей. В 2021 году под озимые культуры было выделено 7,7 млн га, из них на 6,5 млн га посеяна озимая пшеница, ячмень и рапс – по 1 млн га, рожь – на 159 тыс. га.

Осадки и цены на агропродукцию задерживают темпы посевной

В 2023 году темпы сева опережают показатели 2022 года, когда длительные осадки задерживали полевые работы. Однако в этом году ситуацию усложняет отсутствие осадков в августе и сентябре. Нынешняя сухая погода с температурами выше нормы позволяет ускорить сбор поздних культур и сев озимых, но снижает запасы почвенной влаги, тем самым ухудшая условия для сева.

Кроме того, теплая и сухая погода в этом сезоне способствует увеличению популяций вредителей, насекомых и мышей.

"Теплая, сухая погода сентября и отсутствие осадков сдерживают развитие всходов озимых зерновых культур, однако способствуют распространению вредителей, а именно злаковых мух, блошек, тлей, цикадок. Длительная теплая погода и достаточное количество кормов. ) положительно влияют на развитие мышевидных грызунов в агроценозах повсюду", - говорится в отчете о фитосанитарном состоянии растений от Госпродпотребслужбы.

Укргидрометеоцентр сообщает, что погодные условия во второй декаде сентября оставались крайне неблагоприятными для сева, но удовлетворительными для завершения вегетации поздних культур. На большинстве территории страны наблюдается длительный дефицит влаги, в течение 30-40 дней не было эффективных осадков, достаточных для увлажнения почвы. На 50-60% площадей, где планировалось сеять озимые, усиливается почвенная засуха. В то же время, солнечная погода способствует сбору урожая поздних культур и накоплению сахаров в свекле, плодах и ягодах.

По данным аграрного департамента Одесской ОВА, из-за дефицита влаги в регионе приостановили сев озимой пшеницы. Ее продолжат, если в течение 2-х недель пройдут минимальные осадки, поскольку посев озимых в почву без достаточного количества влаги приведет к снижению качества посевов ниже среднего уровня в 2024 году. Сейчас около 3% аграриев региона посеялись в сухую землю, и неизвестно, получат ли они положительный результат.

"Прогнозное количество осадков не обусловит кардинального увлажнения почвы, неблагоприятные условия для сева и начального развития озимых под урожаи 2024 года будут продолжаться. Массовый сев на площадях с нулевыми запасами является нецелесообразным. Поэтому его нужно будет проводить в более поздние после выпадения дождей и пополнения влагозапасов в почве. При этом следует иметь в виду, что оптимальные климатические сроки сева озимых в Украине истекают 25-27 сентября, на юге - 1-5 октября", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Укргидрометеоцентра, в начале октября будет происходить постепенное понижение температуры воздуха. 4, 5-го и 9-го октября возможны дожди по всей территории страны количеством 5-10 мм. 10-12 октября возможны ночные заморозки на поверхности почвы до минус 0-5 °С (в западных, северных, Черкасской, Винницкой, Полтавской областях и в воздухе), дневная температура снизится до 7-13 °С тепла.

С другой стороны, очень низкие цены на пшеницу в Украине в текущем сезоне также заставляют фермеров сокращать площади под озимой пшеницей в пользу рапса для минимизации убытков, говорится в сообщении зерновой биржи GrainTrade.

Однако планам увеличить площади под озимым рапсом помешала свершиться сухая погода августа и сентября, поэтому подготовленные площади фермерам придется засевать озимыми пшеницей и ячменем.

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