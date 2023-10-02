Озимину в Україні засівають інтенсивно, проте посівам може зашкодити посуха

Сівба озимини в Україні іде швидше, ніж торік, але через посуху площі сівби можуть скоротитися. Наразі в Україні засіяно понад 2 млн га озимих культур, повідомляється на сайті Мінагрополітики України.

За даними міністерства, станом на 26 вересня в Україні озиминою засіяно 2,179 млн га, зокрема:

ріпаком – 1,038 млн га (+8% до аналогічної дати 2022 року);

пшеницею – 1,024 млн га (+64%);

ячменем – 74 тис га (+14%);

житом – 42 тис га (+55%).

Хід посівної озимих культур. Джерело: сайт Мінагрополітики

Цьогорічна посівна кампанія загалом випереджає минулорічні показники на 30% - станом на 26 вересня 2022 року ріпак посіяли на 961 тис. га, пшеницю - на 622 тис. га, ячмінь – на 65 тис. га, а жито – на 27 тис. га.

Посівна кампанія озимих культур 2022 року завершилась 29 листопада. Всього посіяно 4,5 млн тонн зернових культур (пшениці - 3,8 млн га, ячменю – 613 тис. га, жита – 79 тис. га) і 1 млн тонн рапсу.

Однак, це суттєво менше за довоєнні показники. В 2021 році під озимі культури було виділено 7,7 млн га, з них на 6,5 млн га посіяна озима пшениця, ячмінь і ріпак - по 1 млн га, жито - на 159 тис. га.

Опади і ціни на агропродукцію затримують темпи посівної

В 2023 році темпи сівби є кращими в порівнянні з 2022 роком, коли тривалі опади затримували польові роботи. Однак, цьогоріч ситуацію ускладнює відсутність опадів у серпні та вересні. Нинішня суха погода з температурами, вищими за норму, дозволяє прискорити збирання пізніх культур та сівбу озимини, але знижує запаси ґрунтової вологи, тим самим погіршуючи умови для сівби.

Крім того, тепла та суха погода в цьому сезоні сприяє збільшенню популяцій шкідників, комах та мишей.

"Тепла, суха погода вересня та відсутність опадів стримують розвиток сходів озимих зернових культур, проте сприяють поширенню шкідників, а саме злакових мух, блішок, попелиць, цикадок. Тривала тепла погода та достатня кількість кормів (падалиця, сходи озимого ріпаку, рослини багаторічних трав тощо) позитивно впливають на розвиток мишоподібних гризунів у агроценозах повсюди", - йдеться в звіті про фітосанітарний стан рослин від Держпродспоживслужби.

Укргідрометеоцентр повідомляє, що погодні умови у другій декаді вересня залишалися вкрай несприятливими для сівби, але були задовільними для завершення вегетації пізніх культур. На більшості території країни спостерігається тривалий дефіцит вологи, протягом 30-40 днів не було ефективних опадів, достатніх для зволоження ґрунту. На 50-60% площ, де планувалося сіяти озимину, посилюється ґрунтова посуха. Водночас сонячна погода сприяє збиранню урожаю пізніх культур та накопиченню цукрів у буряках, плодах та ягодах.

За даними аграрного департамента Одеської ОВА, через дефіцит вологи в регіоні призупинили сівбу озимої пшениці. Її продовжать, якщо протягом 2-х тижнів пройдуть мінімальні опади, оскільки посів озимих в грунт без достатньої кількості вологи призведе до зниження якості посівів нижче середнього рівня в 2024 році. Зараз близько 3% аграріїв регіону посіялись в суху землю, і невідомо, чи отримають вони позитивний результат.

"Прогнозна кількість опадів не обумовить кардинального зволоження ґрунту, несприятливі умови для сівби та початкового розвитку озимини під урожаї 2024 року триватимуть. Масова сівба на площах з нульовими запасами є недоцільною. Тому її потрібно буде проводити у більш пізні строки, після випадіння дощів та поповнення вологозапасів у ґрунті. При цьому слід мати на увазі що оптимальні кліматичні строки сівби озимини в Україні закінчуються 25-27 вересня, на півдні – 1-5 жовтня", - йдеться в повідомленні відомства.

За даними Укргідрометеоцентру, на початку жовтня відбуватиметься поступове зниження температури повітря. 4, 5-го та 9-го жовтня ймовірні дощі по всій території країни кількістю 5-10 мм. 10-12 жовтня можливі нічні заморозки на поверхні ґрунту до мінус 0-5 °С (у західних, північних, Черкаській, Вінницькій, Полтавській областях і у повітрі), денна температура знизиться до 7-13 °С тепла.

З іншої сторони, вкрай низькі ціни на пшеницю в Україні в поточному сезоні також змушують фермерів скорочувати площі під озимою пшеницею на користь ріпаку задля мінімізації збитків, йдеться в повідомленні зернової біржі GrainTrade.

Проте планам збільшити площі під озимим ріпаком завадила здійснитися суха погода серпня та вересня, тому підготовлені площі фермерам доведеться засівати озимими пшеницею та ячменем.

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