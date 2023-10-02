Допомогла погода: в Україні зберуть майже 80 млн тонн зерна

Міністерство аграрної політики та продовольства України вчергове оновило прогноз щодо валового виробництва зернових та олійних культур. Погодні фактори залишаються сприятливими та дозволяють підвищити прогноз виробництва до 79,1 млн тонн.

Про це повідомила пресслужба МінАПК.

Зокрема, цього року українські аграрії можуть зібрати близько 57,5 млн тонн зернових та 21,6 млн тонн олійних.

"Хоча загальна площа посівних ярих і озимих зернових цьогоріч була меншою на 980 тис. га, ніж торік, й становила 10 895 тис. га, погодні умови сприяли майже рекордній врожайності зернових культур (до 52,1 ц/га) що дозволяє значно збільшити обсяги виробництва врожаю", - підкреслюють у відомстві.

За попередніми оцінками Мінагрополітики, у 2023 році аграрії зможуть зібрати зернових у таких обсягах:

пшениці – 21,7 млн тонн,

ячменю – 5,7 млн тонн,

кукурудзи – 28,5 млн тонн.

Крім того, валове виробництво олійних культур досягне 21,6 млн тонн. Врожай соняшнику прогнозується на рівні 13 млн тонн. Ріпаку, як прогнозується, аграрії зберуть рекордну кількість за останні роки – 4 млн тонн. Рівень виробництва соєвих бобів становитиме 4,6 млн тонн.

"На початку весни 2023 року загальний валовий збір на поточний рік прогнозувався на рівні 63,5 млн т., що було на 13% менше по відношенню до показника 2022 року. У червні, після початку жнив, прогноз був підвищений до 68 млн тонн, що було на 7% менше показника 2022 року. На початку вересня, завдяки сприятливим погодним умовам, мали всі підстави для чергової зміни прогнозу в позитивну сторону до 76,7 млн. тонн", - зауважують в МінАПК.

Зауважимо, станом на кінець вересня українські аграрії намолотили вже 41,7 млн тонн нового врожаю: 30,5 млн тонн зернових та 11,2 млн тонн олійних культур.Збір зернових та зернобобових культур проведено на площі 6 972 тис. га при врожайності 43,7 ц/га.

Нагадаємо, Українська зернова асоціація прогнозує, що в 2023 році в Україні зберуть 24,4 млн тонн пшениці в сирій вазі чи 23,5-24 млн тонн у вазі після доробки.