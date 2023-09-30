Експерт озвучив ціни на гречку до кінця року: чого очікувати?

Ціни на гречану крупу в Україні знижуються з початку 2023 року, цей процес є відлунням ажіотажу, що виник на ринку харчових продуктів з початком повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року. Після рекордного підвищення цін літом минулого року наразі спостерігається поступове здешевшання цього продукту, пояснив виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки (МАГ) Сергій Громовий.

Мережі ритейлу закупили в 2022 році гречану крупу по 80 грн/кг, і продовжують тримати її на полицях по такій ціні поки не розпродадуть товар, щоб не продавати собі в збиток. При цьому на ринку вже зараз є багато більш дешевших пропозицій, пояснив представник асоціації.

"Якщо зараз, умовно, в магазинах є пропозиції по 35 грн і по 70 грн за кілограм крупи, то десь під новий рік перша буде по 30 грн, а та, що за 70 грн, подешевшає до 55 грн", - уточнює експерт.

Таким чином, зараз український споживач вимушений купувати дорогу гречану крупу, що приводить до поступового скорочення її споживання населенням і спричинює затоварювання ринку - надлишки товару не розпродаються, при тому, що вже з'явилась гречка нового врожаю.

Гречка буде дешевшати і надалі через її рекордний врожай в цьому році, викликаний сприятливими погодними умовами і збільшенням посівних площ - в 2023 році під цю культуру виділено 141 тис. га. Загальний врожай оцінюється в 191 тис. тонн при внутрішній потребі в 130 тис. тонн, тому бізнесу матиме можливість експортувати надлишки.

Експорту гречки заважає російська експансія

За словами гендиректора Сквирського комбінату хлібопродуктів Віктора Дорошенко, з початком повномасштабного вторгнення імпорт гречаної крупи в Україну припинився. Але вже в кінці 2022 року на український ринок знову почала завозитись вироблена в Росії гречана крупа, розфасована в Казахстані.

Крім того, в лютому 2023 року балтійські трейдери завезли на ринки країн Євросоюзу велику партію такої російсько-казахської гречки, через що ціни на європейському ринку обвалилися одразу на третину. В таких умовах український виробник втратив можливість збуту свого товару в ЄС, а ціни в Україні продовжили падіння через перевиробництво цього продовольчого товару.

За словами Сергія Громового, український експортер гречки крім європейського ринку стикається з проблемами при експорті цього товару в інші країни - Китай і Японія орієнтуються на російську гречку, тому Україна намагається відкрити для поставок країни Азії та Африки, наприклад, Індію та Марокко.

Більше статистичних даних про ціни на гречану крупу, причини зниження цін та організований представниками галузі "гречаний кластер", читайте в статті "Гречка в Україні дешевшає: чому так відбувається та скільки протримається цей тренд".

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