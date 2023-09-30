Эксперт озвучил цены на гречку до конца года: чего ожидать?

Цены на гречневую крупу в Украине снижаются с начала 2023 года, этот процесс является эхом ажиотажа, возникшего на рынке пищевых продуктов с началом полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года. После рекордного повышения цен летом прошлого года наблюдается постепенное удешевление этого продукта, пояснил исполнительный директор Международной ассоциации гречки (МАГ) Сергей Громовой.

Сети ритейла закупили в 2022 году гречневую крупу по 80 грн/кг, и продолжают держать ее на полках по такой цене, пока не распродадут товар, чтобы не продавать себе в убыток. При этом на рынке уже сейчас много более дешевых предложений, пояснил представитель ассоциации.

"Если сейчас, условно, в магазинах есть предложения по 35 грн и по 70 грн за килограмм крупы, то под новый год первая будет по 30 грн, а та, что за 70 грн, подешевеет до 55 грн", - уточняет эксперт.

Таким образом, сейчас украинский потребитель вынужден покупать дорогую гречневую крупу, что приводит к постепенному сокращению ее потребления населением и влечет затоваривание рынка - излишки товара не распродаются, при том, что уже появилась гречка нового урожая.

Гречка будет дешеветь и дальше из-за ее рекордного урожая в этом году, вызванного благоприятными погодными условиями и увеличением посевных площадей - в 2023 году под эту культуру выделено 141 тыс. га. Общий урожай оценивается в 191 тыс. тонн при внутренней потребности в 130 тыс. тонн, поэтому у бизнеса будет возможность экспортировать излишки.

Экспорту гречки мешает российская экспансия

По словам гендиректора Сквирского комбината хлебопродуктов Виктора Дорошенко, с началом полномасштабного вторжения импорт гречневой крупы в Украину прекратился. Но уже в конце 2022 года на украинский рынок снова начала завозиться производимая в России гречневая крупа, расфасованная в Казахстане.

Кроме того, в феврале 2023 года балтийские трейдеры завезли на рынки стран Евросоюза крупную партию такой российско-казахской гречки, из-за чего цены на европейском рынке рухнули сразу на треть. В таких условиях украинский производитель потерял возможность сбыта своего товара в ЕС, а цены в Украине продолжили падение из-за перепроизводства этого продовольственного товара.

По словам Сергея Громового, украинский экспортер гречневой крупы помимо европейского рынка сталкивается с проблемами при экспорте этого товара в другие страны – Китай и Япония ориентируются на российскую гречку, поэтому Украина пытается открыть для поставок страны Азии и Африки, например, Индию и Марокко.

Больше статистических данных о ценах на гречневую крупу, причинах снижения цен и организованном представителями отрасли "гречневом кластере", читайте в статье "Гречка в Украине дешевеет: почему так происходит и сколько продержится этот тренд".

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