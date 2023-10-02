Помогла погода: в Украине соберут около 80 млн тонн зерна

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины в очередной раз обновило прогноз по валовому производству зерновых и масличных культур. Погодные факторы остаются благоприятными и позволяют повысить прогноз производства до 79,1 млн. тонн.

Об этом сообщила пресс-служба МинАПК.

В частности, в этом году украинские аграрии могут собрать около 57,5 млн тонн зерновых и 21,6 млн тонн масличных.

"Хотя общая площадь посевных яровых и озимых зерновых в этом году была меньше на 980 тыс. га, чем в прошлом, и составила 10 895 тыс. га, погодные условия способствовали почти рекордной урожайности зерновых культур (до 52,1 ц/га), что позволяет значительно увеличить объемы производства урожая", – подчеркивают в ведомстве.

По предварительным оценкам Минагрополитики, в 2023 году аграрии смогут собрать зерновых в следующих объемах:

пшеницы – 21,7 млн тонн,

ячменя – 5,7 млн тонн,

кукурузы – 28,5 млн. тонн.

Кроме того, валовое производство масличных культур достигнет 21,6 млн. тонн. Урожай подсолнечника прогнозируется на уровне 13 млн. тонн. Рапса, как прогнозируется, аграрии соберут рекордное количество за последние годы – 4 млн тонн. Уровень производства соевых бобов составит 4,6 млн. тонн.

"В начале весны 2023 года общий валовой сбор на текущий год прогнозировался на уровне 63,5 млн т., что было на 13% меньше по отношению к показателю 2022 года. В июне, после начала жатвы, прогноз был повышен до 68 млн тонн, что было на 7% меньше показателя 2022. В начале сентября, благодаря благоприятным погодным условиям, имели все основания для очередного изменения прогноза в положительную сторону до 76,7 млн. тонн ", - отмечают в МинАПК.

По состоянию на конец сентября украинские аграрии намолотили уже 41,7 млн тонн нового урожая: 30,5 млн тонн зерновых и 11,2 млн тонн масличных культур. Сбор зерновых и зернобобовых культур проведен на площади 6 972 тыс. га при урожайности 7 ц/га.

Напомним, Украинская зерновая ассоциация прогнозирует, что в 2023 году в Украине соберут 24,4 млн. тонн пшеницы в сыром весе или 23,5-24 млн. тонн в весе после доработки.