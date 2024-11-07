Украинцам дали еще три года на приватизацию паев

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 3993-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по защите интересов собственников земельных долей (паев), а также применение административной процедуры в сфере земельных отношений", согласно которому право собственности на земельный пай можно будет оформить до 2028 года.

Об этом свидетельствуют данные в карточке документа на сайте Верховной Рады.

Согласно закону, срок оформления собственниками неистребованных земельных долей (паев) продлен с 2025 по 2028 год.

В частности, документом определено, что в случае, если до 1 января 2028 года собственник неистребованной земельной доли (пая) или его наследник не оформил право собственности на земельный участок, он считается отказавшимся от получения участка.

Как объясняют в Минагрополитики, причины продления срока оформления права собственности на земельные участки – война, которая продолжается в Украине уже длительный период, оккупация территорий государства, выезд части населения Украины за границу. Эти обстоятельства делают невозможным соблюдение собственниками земельных долей определенного ранее крайнего срока — 1 января 2025 для оформления права собственности.

Поэтому важно было предоставить еще три года для того, чтобы владельцы неистребуемых земельных долей или их наследники могли оформить свою законную собственность. А именно: разработать и утвердить документацию по землеустройству, зарегистрировать земельный участок в Государственном земельном кадастре, а также зарегистрировать права собственности на нее в Государственном реестре прав на недвижимое имущество", — отмечают в МинАПК.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла закон о защите интересов собственников земельных долей (паев), а также применения административной процедуры в сфере земельных отношений еще в мае этого года.

Площадь неистребованных паев оценивается в 400 тыс. га

По словам замминистра АПК Дениса Башлыка, общая площадь неистребованных паев оценивается в 400 тыс. га. Это сопоставимо со всеми площадями сельхозземель такой страны, как Израиль.

Замминистра сообщил, что количество граждан, не оформивших земельные паи должным образом, оценивается примерно в 65 тыс.

Эти показатели принципиально не изменились с 2019 года, когда Верховная Рада приняла закон "О порядке выделения в натуре земельных участков" , который решал ряд проблемных вопросов, связанных с коллективной собственностью на землю, " шахматкой ", использованием земель под полевыми дорогами. Тогда владельцам неистребованных паев дали шесть лет для оформления права собственности на угодья, и сейчас дедлайн постепенно приближается.

Больше о порядке оформления неистребованных паев, его сроках и стоимости читайте в статье " Неистребованные паи могут конфисковать в коммунальную собственность с 2025 года. Как фермеру оформить участок ".