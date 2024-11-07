Українцям дали ще три роки на приватизацію паїв

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 3993-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв), а також застосування адміністративної процедури у сфері земельних відносин", за яким право власності на земельний пай можна буде оформити до 2028 року.

Про це свідчать дані в картці документа на сайті Верховної Ради.

Згідно закону, термін оформлення власниками невитребуваних земельних часток (паїв) продовжено з 2025 до 2028 року.

Зокрема, документом визначено, що у разі, якщо до 1 січня 2028 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від одержання ділянки.

Як пояснюють в Мінагрополітики, причини продовження терміну оформлення права власності на земельні ділянки - війна, яка триває в Україні вже тривалий період, окупація територій держави, виїзд частини населення України за кордон. Ці обставини унеможливлюють дотримання власниками земельних часток визначеного раніше крайнього строку - 1 січня 2025 року для оформлення права власності.

"Тому важливо було надати ще три роки для того, щоб власники невитребуваних земельних часток або їх спадкоємці могли оформити свою законну власність. А саме: розробити та затвердити документацію із землеустрою, зареєструвати земельну ділянку в Державному земельному кадастрі, а також зареєструвати права власності на неї у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно", - зауважують в МінАПК.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила закон щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв), а також застосування адміністративної процедури у сфері земельних відносин ще у травні цього року.

Площа невитребуваних паїв оцінюється в 400 тис. га

За словами заступник міністра АПК Дениса Башлика, загальна площа невитребуваних паїв оцінюється в 400 тис. га. Це співставно з всіма площами сільгоспземель такої країни як Ізраїль.

Заступник міністра повідомив, що кількість громадян, котрі не оформили земельні паї належним чином, оцінюється приблизно в 65 тис.

Ці показники принципово не змінились з 2019 року, коли Верховна Рада ухвалила закон "Про порядок виділення в натурі земельних ділянок", який вирішував ряд проблемних питань, пов’язаних з колективною власністю на землю, "шахматкою", використанням земель під польовими дорогами тощо. Тоді власникам невитребуваних паїв дали шість років для оформлення права власності на угіддя, і зараз "дедлайн" поступово наближається.

Більше про порядок оформлення невитребуваних паїв, його строки та вартість читайте в статті "Невитребувані паї можуть конфіскувати у комунальну власність з 2025 року. Як фермеру оформити ділянку".