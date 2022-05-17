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Урожай картофеля 2022 года: крупный производитель озвучил прогноз
Крупнейший в Украине производитель картофеля, компания "Континентал Фармерз Групп", которая в Тернопольской и Львовской областях выращивает картофель на площади более 2,2 тыс га, прогнозирует хороший урожай, в том числе и благодаря благоприятной погоде.
Об этом сообщает Agro Times.
В компании "Континентал" считают картофельную "посевную" благоприятной, потому что погодные условия, которые ее сопровождали, являются оптимальными для закладки и получения будущего урожая.
"В этом году была довольно специфическая весна — ранняя, прохладная, с большим количеством осадков. Благодаря этому в почве достаточно влаги для закладки клубней. Умеренные температурные режимы в апреле, накопившаяся влага будут работать в мае на то, чтобы картофель хорошо взошел и хорошо развивался. Мы уложились в агрономические сроки посадки, поэтому прогнозы по урожайности оптимистичны", - отметил руководитель "Континентал Фармерз Груп" Орест Кравчук.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отмечается, что "Континентал" завершил посадку картофеля.
Площади под культуру в этом году пересмотрели в сторону увеличения ввиду ее важности для продовольственной безопасности Украины.
Напомним, что Украина теряет $170 млн ежедневно из-за заблокированных портов.