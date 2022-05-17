Урожай картоплі 2022 року: крупний виробник озвучив прогноз

Найбільший в Україні виробник картоплі, компанія “Контінентал Фармерз Груп”, яка в Тернопільській та Львівській областях вирощує картоплю на площі понад 2,2 тис га, прогнозує гарний урожай, у тому числі й завдяки сприятливій погоді.

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Про це повідомляє Agro times.

У компанії "Контінентал" вважають цьогорічну картопляну "посівну" сприятливою, бо погодні умови, які її супроводжували, є оптимальними для закладки та отримання майбутнього врожаю.

"Цього року була доволі специфічна весна — рання, прохолодна, з великою кількістю опадів. Завдяки цьому в ґрунті достатньо вологи для закладання бульб. Помірні температурні режими у квітні, накопичена волога працюватимуть у травні на те, щоб картопля гарно зійшла і добре розвивалася. Ми вклалися в агрономічні терміни посадки, тому прогнози щодо врожайності оптимістичні", — зазначив керівник "Контінентал Фармерз Груп" Орест Кравчук.

Зазначається, що "Контінентал" завершив посадку картоплі.

Площі під культуру цього року переглянули в бік збільшення, зважаючи на її важливість для продовольчої безпеки України.

Нагадаємо, що Україна втрачає $170 млн щодня через заблоковані порти.