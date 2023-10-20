В каких областях собрали наибольший урожай зерновых

По состоянию на 20 октября украинские аграрии намолотили 57,6 млн. тонн зерновых и масличных культур. Сельхозпроизводители Запорожья завершили сбор зерновых.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Сбор зерновых и зернобобовых культур проведен на площади 8 275,3 тыс. га при урожайности 47,4 ц/га, намолочено 39 228,2 тыс. тонн зерна в том числе:

пшеницы обмолочено 4694,5 тыс. га (урожайность – 47,6 ц/га), намолочено 22 359 тыс. тонн;

кукурузы обмолочено 1 376,7 тыс. га (урожайность – 67,4 ц/га), намолочено 9 282 тыс. тонн;

ячменя обмолочено 1 504,5 тыс. га (урожайность – 39,0 ц/га), намолочено 5 863 тыс. тонн;

гороха обмолочено 154,4 тыс. га (урожайность – 25,7 ц/га), намолочено 396,8 тыс. тонн;

гречихи обмолочено 136,6 тыс. га (урожайность – 14,9 ц/га), намолочено 203,6 тыс. тонн;

проса обмолочено 77,4 тыс. га (урожайность – 21,0 ц/га), намолочено 162,4 тыс. тонн;

других зерновых и зернобобовых культур обмолочено 331,2 тыс. га, намолочено 961,6 тыс. тонн.

Сельхозтоваропроизводители Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Хмельницкой намолотили более 2 млн тонн зерна в каждой области.

В Одесской, Винницкой, Днепропетровской – более чем по 3 млн тонн. А Запорожская область завершила сбор зерновых культур.

Также сбор масличных культур проведен на площади 7395 тыс. га, намолочено 18457 тыс. тонн, а именно:

подсолнечника обмолочено на площади 4 357,5 тыс. га (урожайность – 23,4 ц/га), намолочено 10 211 тыс. тонн семян;

сои произведено на площади 1 641,4 тыс. га, (урожайность – 25,8 ц/га), намолочено 4 241 тыс. тонн;

рапса обмолочено на площади 1 396 тыс. га (урожайность – 28,7 ц/га), намолочено 4 005 тыс. тонн семян.

Кроме того, сахарная свекла выкопана на площади 125,3 тыс. га, накопана 5 912 тыс. тонн сладких корней при урожайности 471,9 ц/га.

Заметим, в этом году, по прогнозу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, аграрии смогут собрать около 76,7 млн. тонн зерновых и 20,3 млн. тонн масличных культур.