Жнива-2023: в яких областях зібрали найбільший врожай зернових

Станом на 20 жовтня українські аграрії намолотили 57,6 млн тонн зернових та олійних культур. Сільгоспвиробники Запоріжжя завершили збір зернових.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що збір зернових та зернобобових культур проведено на площі 8 275,3 тис. га при врожайності 47,4 ц/га, намолочено 39 228,2 тис. тонн зерна в тому числі:

пшениці обмолочено 4 694,5 тис. га (врожайність – 47,6 ц/га), намолочено 22 359 тис. тонн;

кукурудзи обмолочено 1 376,7 тис. га (врожайність – 67,4 ц/га), намолочено 9 282 тис. тонн;

ячменю обмолочено 1 504,5 тис. га (врожайність – 39,0 ц/га), намолочено 5 863 тис. тонн;

гороху обмолочено 154,4 тис. га (врожайність – 25,7 ц/га), намолочено 396,8 тис. тонн;

гречки обмолочено 136,6 тис. га (врожайність – 14,9 ц/га), намолочено 203,6 тис. тонн;

проса обмолочено 77,4 тис. га (врожайність – 21,0 ц/га), намолочено 162,4 тис. тонн;

інших зернових та зернобобових культур обмолочено 331,2 тис. га, намолочено 961,6 тис. тонн.

Сільгосптоваровиробники Київщини, Кіровоградщини, Миколаївщини, Полтавщини, Сумщини, Черкащини та Хмельниччини намолотили більше 2 млн тонн зерна у кожній області.

На Одещині, Вінниччині, Дніпропетровщині – більше ніж по 3 млн тонн. А Запорізька область завершила збір зернових культур.

Також збір олійних культур проведено на площі 7 395 тис. га, намолочено 18 457 тис. тонн, а саме:

соняшника обмолочено на площі 4 357,5 тис. га (врожайність – 23,4 ц/га), намолочено 10 211 тис. тонн насіння;

сої проведено на площі 1 641,4 тис. га, (врожайність – 25,8 ц/га), намолочено 4 241 тис. тонн;

ріпаку обмолочено на площі 1 396 тис. га, (врожайність – 28,7 ц/га), намолочено 4 005 тис. тонн насіння.

Крім того, цукрових буряків викопано на площі 125,3 тис. га, накопано 5 912 тис. тонн солодких коренів при врожайності 471,9 ц/га.

Зауважимо, цього року, за прогнозом Міністерства аграрної політики та продовольства України, аграрії зможуть зібрати близько 76,7 млн тонн зернових та 20,3 млн тонн олійних культур.