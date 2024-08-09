В Минагрополитики назвали область с самой высокой урожайностью зерновых

Жатва в Украине подходит к завершению. Аграрии Буковины, Винницкой области, Киевщины, Полтавщины, Одесщины, Херсонщины, Кировоградщины и Черкасщины завершили уборку ранних зерновых и зернобобовых культур.

Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Намолочено более 30,6 миллиона тонн зерновых и масличных

Отмечается, что в целом уже собрано 27,3 млн. тонн зерновых и более 3,3 млн. тонн масличных. Новый урожай обмолочены на площади более 7 741,4 тыс. га, намолочены 30 640,2 тыс. тонн.

В частности:

пшеницы – обмолочено на площади 4 732,7 тыс. га или на 97%, намолочено 20 935,2 тыс. тонн;

ячменя – обмолочено 1 367,4 тыс. га – на 98%, намолочено 5 203,6 млн тонн;

гороха – обмолочено на площади 207,6 тыс. га на 99%, намолочено 457,7 тыс. тонн.

рапса – обмолочено 1 220,4 тыс. га на 99%, намолочено 3 318 тыс. тонн семян.

Какие области в лидерах

Как сообщают в МинАПК, по уборке зерновых лидируют аграрии Одесщины – там обмолочено 1072,9 тыс. га.

А по урожайности лидирует Хмельницкая область с показателем 65,1 ц/га.

По данным МинАПК, аграрии Днепропетровщины, Одесщины, Харьковщины и Херсонщины начали сбор гречихи и пшена.

Напомним, в прошлом году Украина собрала 82,8 млн. тонн зерновых и масличных. Пшеницы собрано, по официальным данным, 21,6 млн. тонн, кукурузы – 31 млн. тонн, ячменя – 5,5 млн. тонн. Масличных культур было собрано 23 тонны.

Заметим, по итогам весенней посевной на контролируемой Украиной территории засеяно 7,2 млн га масличных и почти 5,6 млн га зерновых и зернобобовых культур.

Украинские аграрии ухудшили прогноз урожая из-за жары

Украинская зерновая ассоциация ухудшила прогноз потенциального урожая в 2024 году по сравнению с предыдущим прогнозом – на 2,8 млн. тонн до 71,8 млн. тонн зерновых и масличных.

Отмечается, что очередное снижение прогноза урожая в новом сезоне вызвано жаркой и засушливой погодой в Украине в июле этого года, что оказало негативное влияние на потенциальную урожайность поздних зерновых и масличных культур.

При таких условиях экспорт в новом сезоне 2024/2025 составит 41 млн тонн, что на 2,5 млн тонн меньше предыдущего прогноза.

В минувшем сезоне, завершившемся 30 июня, по оценке УЗА, экспорт зерновых и масличных составил 57,5 млн тонн зерновых и масличных. Следовательно, падение экспорта по сравнению с прошлым сезоном может составить более 16 млн. тонн.

Урожай пшеницы в 2024 году ожидается на уровне 19,8 млн. тонн (в 2023 – 22 млн. тонн). Потенциальный экспорт пшеницы в 2024/2025 МГ может составить около 13 млн. тонн с учетом того, что в начале сезона переходные остатки составили почти 1 млн. тонн.

Урожай ячменя может составить 4,95 млн тонн, что на 350 тыс. тонн больше предварительной оценки (в 2023 – 5,8 млн тонн), а потенциальный экспорт в 2024/2025 МГ можно ожидать на уровне около 2 млн тонн (2,5 млн тонн в прошлом году).

Ожидания по урожаю кукурузы в новом сезоне ухудшаются из-за длительного засушливого периода в ряде регионов. УЗА оценивает прогноз урожая кукурузы на уровне 23,4 млн тонн, что на 2,1 млн тонн ниже предварительной оценки и на 6,2 млн тонн меньше, чем урожай в прошлом году.

При этом потенциальный экспорт может составить около 18,5 млн. тонн (в прошлом сезоне он составил 29,3 млн. тонн).

Урожай подсолнечника в этом году можно ожидать на уровне 12,8 млн. тонн, что на 0,9 млн. тонн ниже предварительной оценки (в 2023 – 14,2 млн. тонн). Потенциальный экспорт может составить до 250 тыс. тонн, в то время как переработка подсолнечника в масло может составить 12,5 млн тонн.