В Минагрополитики оценили потери урожая из-за аномальной жары

Из-за аномальной жары в июле в Украине потери поздних сельхозкультур могут составлять 10-15%.

Об этом заявил и.о. министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, передает Интерфакс-Украина.

"Есть два основных типа культур — ранние и поздние. Если мы говорим о сборе урожая пшеницы, ячменя, гороха, рапса, ржи, овса, проса, — это ранняя группа. На нее аномальная жара оказала влияние, но не критично", — отметил Высоцкий.

Он отметил, что наихудшее влияние зафиксировано в юго-восточных областях, но в целом Украина фактически по этим культурам вышла на предварительно прогнозируемый показатель валового сбора, который будет на 2-3% ниже прошлогоднего.

Что касается группы сельхозкультур с поздними сроками созревания, к которой относятся подсолнечник, кукуруза и сахарная свекла, которые собирают преимущественно осенью, то в Минагрополитики ожидают более негативное влияние аномальных температур.

"Точно можно будет зафиксировать уже по факту сбора урожая, но сегодня кажется, что может быть уменьшен урожай по этим культурам до 10-15%. Есть регионы, где уменьшения не будет, где было достаточное количество осадков, что позволяло проходить эту аномальную жару легче. Но есть регионы, где критическое влияние», — подчеркнул Высоцкий.

Он добавил, что точные цифры потери урожая сельхозкультур из-за аномальной жары 2024 года будут известны в сентябре-октябре, когда будет собрана основная масса урожая.

Напомним, в прошлом году Украина собрала 82,8 млн. тонн зерновых и масличных. Пшеницы собрано, по официальным данным, 21,6 млн. тонн, кукурузы – 31 млн. тонн, ячменя – 5,5 млн. тонн. Масличных культур было собрано 23 тонны.

Заметим, по итогам весенней посевной на контролируемой Украиной территории засеяно 7,2 млн га масличных и почти 5,6 млн га зерновых и зернобобовых культур.

Украинские аграрии ухудшили прогноз урожая из-за жары

Украинская зерновая ассоциация ухудшила прогноз потенциального урожая в 2024 году по сравнению с предыдущим прогнозом – на 2,8 млн. тонн до 71,8 млн. тонн зерновых и масличных.

Отмечается, что очередное снижение прогноза урожая в новом сезоне вызвано жаркой и засушливой погодой в Украине в июле этого года, что оказало негативное влияние на потенциальную урожайность поздних зерновых и масличных культур.

При таких условиях экспорт в новом сезоне 2024/2025 составит 41 млн тонн, что на 2,5 млн тонн меньше предыдущего прогноза.

В минувшем сезоне, завершившемся 30 июня, по оценке УЗА, экспорт зерновых и масличных составил 57,5 млн тонн зерновых и масличных. Следовательно, падение экспорта по сравнению с прошлым сезоном может составить более 16 млн. тонн.

Урожай пшеницы в 2024 году ожидается на уровне 19,8 млн. тонн (в 2023 – 22 млн. тонн). Потенциальный экспорт пшеницы в 2024/2025 МГ может составить около 13 млн. тонн с учетом того, что в начале сезона переходные остатки составили почти 1 млн. тонн.

Урожай ячменя может составить 4,95 млн тонн, что на 350 тыс. тонн больше предварительной оценки (в 2023 – 5,8 млн тонн), а потенциальный экспорт в 2024/2025 МГ можно ожидать на уровне около 2 млн тонн (2,5 млн тонн в прошлом году).

Ожидания по урожаю кукурузы в новом сезоне ухудшаются из-за длительного засушливого периода в ряде регионов. УЗА оценивает прогноз урожая кукурузы на уровне 23,4 млн тонн, что на 2,1 млн тонн ниже предварительной оценки и на 6,2 млн тонн меньше, чем урожай в прошлом году.

При этом потенциальный экспорт может составить около 18,5 млн. тонн (в прошлом сезоне он составил 29,3 млн. тонн).

Урожай подсолнечника в этом году можно ожидать на уровне 12,8 млн. тонн, что на 0,9 млн. тонн ниже предварительной оценки (в 2023 – 14,2 млн. тонн). Потенциальный экспорт может составить до 250 тыс. тонн, в то время как переработка подсолнечника в масло может составить 12,5 млн тонн.