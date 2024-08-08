У Мінагрополітики оцінили втрати врожаю через аномальну спеку

Через аномальну спеку у липні в Україні втрати пізніх сільгоспкультур можуть становити 10-15%.

Про це заявив в.о. міністра аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький, передає Інтерфакс-Україна.

"Є два основних типи культур - ранні та пізні. Якщо ми говоримо про збір урожаю пшениці, ячменю, гороху, ріпаку, жита, вівса, проса, - це рання група. На неї аномальна спека мала вплив, але не критичний", - зазначив Висоцький.

Він наголосив, що найгірший вплив зафіксовано в південно-східних областях, але загалом Україна фактично за цими культурами вийшла на попередньо прогнозований показник валового збору, який буде на 2-3% нижчим за минулорічним.

Щодо групи сільгоспкультур із пізніми термінами дозрівання, до якої належать соняшник, кукурудза та цукрові буряки, які збирають переважно восени, то в Мінагрополітики очікують більш негативний вплив аномальних температур.

"Точно можна буде зафіксувати вже за фактом збору врожаю, але на сьогодні видається, що може бути зменшений врожай за цими культурами до 10-15%. Є регіони, де зменшення не буде, де була достатня кількість опадів, що дозволяло проходити цю аномальну спеку легше. Але є регіони, де критичний вплив", - підкреслив Висоцький.

Він додав, що точні цифри втрати врожаю сільгоспкультур через аномальну спеку 2024 року будуть відомі у вересні-жовтні, коли буде зібрано основну масу врожаю.

Нагадаємо, торік Україна зібрала 82,8 млн тонн зернових та олійних. Пшениці зібрано, за офіційними даними, 21,6 млн. тонн, кукурудзи — 31 млн. тонн, ячменю — 5,5 млн. тонн. Олійних культур було зібрано 23 тони.

Зауважимо, за підсумками весняної посівної на контрольованій Україною території засіяно 7,2 млн га олійних та майже 5,6 млн га зернових та зернобобових культур.

Українські аграрії погіршили прогноз урожаю через спеку

Українська зернова асоціація погіршила прогноз потенційного врожаю в 2024 році в порівнянні з попереднім прогнозом – на 2,8 млн тонн до 71,8 млн тонн зернових та олійних.

Зазначається, що чергове зниження прогнозу врожаю в новому сезоні викликане спекотною і посушливою погодою в Україні в липні цього року, що мало негативний вплив на потенційну врожайність пізніх зернових та олійних культур.

За таких умов, експорт в новому сезоні 2024/2025 становитиме 41 млн тонн, що на 2,5 млн тонн менше попереднього прогнозу.

У минулому сезоні, який завершився 30 червня, за оцінкою УЗА, експорт зернових та олійних склав 57,5 млн тонн зернових та олійних. Отже, падіння експорту в порівнянні з минулим сезоном може скласти більше 16 млн тонн.

Урожай пшениці в 2024 році очікується на рівні 19,8 млн тонн (в 2023 – 22 млн тонн). Потенційний експорт пшениці в 2024/2025 МР може скласти близько 13 млн тонн з врахуванням того, що на початку сезону перехідні залишки склали майже 1 млн тонн.

Врожай ячменю може скласти 4,95 млн тонн, що на 350 тис. тонн більше попередньої оцінки (в 2023 – 5,8 млн тонн), а потенційний експорт в 2024/2025 МР можна очікувати на рівні близько 2 млн тонн (2,5 млн тонн минулого року).

Очікування щодо врожаю кукурудзи в новому сезоні погіршуються через тривалий посушливий період в низці регіонів. Тож, УЗА оцінює прогноз врожаю кукурудзи на рівні 23,4 млн тонн, що на 2,1 млн тонн нижче попередньої оцінки і на 6,2 млн тонн менше, аніж врожай минулого року.

При цьому потенційний експорт може скласти близько 18,5 млн тонн (минулого сезону він склав 29,3 млн тонн).

Урожай соняшнику цього року можна очікувати на рівні 12,8 млн тонн, що на 0,9 млн тонн нижче попередньої оцінки (в 2023 – 14,2 млн тонн). Потенційний експорт може скласти до 250 тис. тонн, в той час як переробка соняшника на олію може сягнути 12,5 млн тонн.