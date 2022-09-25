В Украине наблюдается падение спроса и реализации винодельческой продукции

Кризис в виноградарско-винодельческой отрасли, начавшийся еще задолго до войны, усилила военная агрессия РФ против Украины.

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Об этом сообщил генеральный директор корпорации "Укрвинпром" Владимир Кучеренко, передает Agroportal.

По словам Владимира Кучеренко, на отрасль негативно повлияло уничтожение или повреждение винодельческих предприятий, падение спроса и реализации винодельческой продукции, стремительный рост импорта винодельческой продукции, удорожание основных расходных материалов, нарушение логистических цепей.

Кроме того, до сих пор не урегулированы сроки расчета торговых сетей с поставщиками пищевых продуктов и ряд неэффективных для развития отрасли управленческих решений.

"Есть первоочередные шаги, которые государство должно предпринять для улучшения положения в отрасли. В частности, восстановление спецрежима НДС для виноградарско-винодельческих предприятий, установление индикативной цены на виноград, субсидирование переработки (вроде европейской практики), разработка действенной комплексной программы восстановления отрасли, существенное повышение пошлины на импортную продукцию стран, поддерживающих страну-агрессора, обеспечение представления на магазинных полках свыше 60% украинской винопродукции, создание централизованной информационной логистической системы и прочее", - отмечает Владимир Кучеренко.

Напомним, что в Украине снизилось производство пива.