В Україні спостерігається падіння попиту та реалізації виноробної продукції

Кризу у виноградарсько-виноробній галузі, яка розпочалась ще задовго до війни, посилила воєнна агресія РФ проти України.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив генеральний директор корпорації "Укрвинпром" Володимир Кучеренко, передає Agroportal.

За словами Володимира Кучеренко, на галузь негативно вплинуло знищення або пошкодження виноробних підприємств, падіння попиту та реалізації виноробної продукції, стрімкий ріст імпорту виноробної продукції, подорожчання основних витратних матеріалів, порушення логістичних ланцюгів.

Окрім цього, досі неврегульовані терміни розрахунку торгових мереж із постачальниками харчових продуктів та низка неефективних для розвитку галузі управлінських рішень.

"Є першочергові кроки, які держава має здійснити задля покращення становища в галузі. Зокрема, відновлення спецрежиму ПДВ для виноградарсько-виноробних підприємств, встановлення індикативної ціни на виноград, субсидування переробки (на зразок європейської практики), розробка дієвої комплексної програми відновлення галузі, істотне підвищення мита на імпортну продукцію країн, які підтримують країну-агресора, забезпечення представлення на магазинних полицях понад 60% української винопродукції, створення централізованої інформаційної логістичної системи та інше", — зазначає Володимир Кучеренко.

Нагадаємо, що в Україні знизилось виробництво пива.