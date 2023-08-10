В Украине упростили ведение бизнеса для малых производителей вина

Верховная Рада приняла закон о развитии производства винодельческой продукции и упрощении хозяйственной деятельности малых производств такой продукции. За соответствующий законопроект №9030 во втором чтении и в целом на заседании 9 августа проголосовало 314 депутатов из всех фракций и групп, причем ни один не выступил против и не воздержался.

Как отмечают в Министерстве экономики, новый закон вводит облегченные условия для ведения бизнеса производителями вина, которые по полному циклу производят и разливают вино и винные напитки объемом не более 10 тысяч декалитров в год из виноматериалов собственного производства или приобретенных виноматериалов (при условии, что купленное сырье – плоды, ягоды, виноград, мед – имеют исключительно украинское происхождение).

Малым производителям вина будет необходимо подать лишь заявление на выдачу лицензии и квитанцию об уплате за лицензию. Также малые производители вина, производящие продукт из собственных материалов, смогут осуществлять оптовую торговлю без лицензии на опт, а такая лицензия для остальных малых производителей обойдется в 30 тысяч гривен вместо 500 тысяч.

При этом все малые производители вина будут производить розничную торговлю без лицензии на розницу, а также для них отменяется обязательная аттестация. Предусмотрен и перевод их на составление ежегодной отчетности вместо ежемесячной. Кроме того, теперь разрешен розлив вина и винных напитков в металлические банки и кеги (как это заведено в Европе и США).

Как указывают в ведомстве, упростить регистрацию винодельческого бизнеса рекомендовала ранее межведомственная рабочая группа по дерегуляции под сопредседательством первого вице-премьер-министра – министра экономики Юлии Свириденко. В частности, малые производители жаловались на сложности с получением лицензий на производство алкоголя и большое количество отчетности, которое необходимо составлять ежемесячно.

Кроме того, Рада в среду 308 голосами приняла в первом чтении правительственный евроинтеграционный законопроект №9139 о винограде и продуктах виноградарства. После принятия документа как закона и его вступления в силу профильное законодательство будет приведено в соответствие с нормами Евросоюза.

В частности, проектом предусмотрена унификация терминов и определений, классификация сортов винограда и требований к производству продуктов виноградарства и виноделия; определение механизма защиты на территории Украины географических указаний; создание единого государственного виноградарско-винодельческого реестра и возможность государственной поддержки виноградарства и виноделия.

Документом предлагается установить и принципы проведения проверок производства винодельческой продукции, определить контролирующие учреждения и их полномочия, а также конкретизировать санкции, устанавливаемые за нарушение требований закона.

Источник фото: ua.depositphotos.com