В Україні скасували ліцензування виробництва вина малим бізнесом

Верховна Рада прийняла закон щодо розвитку виробництва виноробної продукції та спрощення господарської діяльності малих виробництв такої продукції. За відповідний законопроект №9030 в другому читанні та в цілому на засіданні 9 серпня проголосувало 314 депутатів з усіх фракцій та груп, причому жоден не виступив проти та не утримався.

Як зазначають у Міністерстві економіки, новий закон, зокрема, скасовує необхідність отримання малими виробництвами виноробної продукції ліцензії на виробництво алкоголю.

Натомість передбачено створення реєстру таких виробництв; зменшення вимог до їхньої матеріально-технічної бази; переведення їх на складання щорічної звітності замість щомісячної. Крім того, тепер дозволено розлив вина та винних напоїв у металеві банки та кеги (як це заведено в Європі та США).

Як вказують у відомстві, спростити реєстрацію виноробного бізнесу рекомендувала раніше міжвідомча робоча група з дерегуляції під співголовуванням першого віцепрем'єр-міністра – міністра економіки Юлії Свириденко. Зокрема, малі виробники каржились на складнощі з отриманням ліцензій на виробництво алкоголю та завелику кількість звітності, яку необхідно складати щомісяця.

Окрім цього, Рада у середу 308 голосами прийняла в першому читанні урядовий євроінтеграційний законопроєкт №9139 про виноград та продукти виноградарства. Після ухвалення документу як закону та набуття ним чинності профільне законодавство буде приведене у відповідність із нормами Євросоюзу.

Зокрема, проектом передбачено уніфікацію термінів та визначень, класифікацію сортів винограду та вимог до виробництва продуктів виноградарства та виноробства; визначення механізм захисту на території України географічних зазначень; створення єдиного державного Виноградарсько-виноробного реєстру та закладення можливості державної підтримки виноградарства та виноробства.

Документом пропонується встановити й принципи проведення перевірок виробництва виноробної продукції, визначити контролюючі установи та їх повноваження, а також конкретизувати санкції, які встановлюються за порушення вимог закону.

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