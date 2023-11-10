В Украине планируют запустить виноградарско-винодельческий реестр: для чего он нужен

В Украине планируется запустить виноградарско-винодельческий реестр. Это обеспечит контроль за качеством продукции, а также переведет услуги в электронный формат.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Отмечается, что представители Минагрополитики и научных учреждений с рабочим визитом посетили Республику Молдова для обмена опытом и практикой управления виноградарско-винодельческой отраслью.

Как отмечают в Минагрополитики, Украина и Республика Молдова активно имплементируют стандарты Европейского Союза в отечественное законодательство.

В ходе встречи делегации обсудили вопросы внедрения в Украине виноградарско-винодельческого реестра. В частности, алгоритм регистрации производителей винограда и производителей винодельческой продукции в реестре, важность эффективной коммуникации с производителями в процессе регистрации.

"Внедрение виноградарско-винодельческого реестра обеспечит контроль качества продукции и станет основой для перезагрузки отрасли виноградарства, а также позволит перевод публичных услуг в сфере виноделия и виноделия в электронную форму", - подчеркнули в МинАПК.

Там добавили, что целью создания реестра как информационно-коммуникационной системы является сбор, учет, накопление, обработка информации о производстве винограда, продуктов виноградарства и виноделия.

В Украине упростили ведение бизнеса для малых производителей вина

В августе Верховная Рада приняла закон о развитии производства винодельческой продукции и упрощении хозяйственной деятельности малых производств такой продукции.

Новый закон вводит облегченные условия для ведения бизнеса производителями вина, которые по полному циклу производят и разливают вино и винные напитки объемом не более 10 тысяч декалитров в год из виноматериалов собственного производства или приобретенных виноматериалов (при условии, что приобретенное сырье – плоды, ягоды, виноград, мед – имеет исключительно украинское происхождение).

Малым производителям вина будет необходимо подать заявление на выдачу лицензии и квитанцию об уплате за лицензию. Также малые производители вина, производящие продукт из собственных материалов, смогут осуществлять оптовую торговлю без лицензии на опт, а такая лицензия для других малых производителей обойдется в 30 тысяч гривен вместо 500 тысяч.

Также Рада приняла в первом чтении правительственный евроинтеграционный законопроект №9139 о винограде и продуктах виноградарства. После принятия документа как закона и его вступления в силу профильное законодательство будет приведено в соответствие с нормами Евросоюза.

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