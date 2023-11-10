В Україні планують запустити виноградарсько-виноробний реєстр: для чого він потрібен

В Україні планують запустити виноградарсько-виноробний реєстр. Це забезпечить контроль якості продукції, а також переведе послуги в електронний формат.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Зазначається, що представники Мінагрополітики та наукових установ з робочим візитом відвідали Республіку Молдова для обміну досвідом та практикою управління виноградарсько-виноробною галуззю.

Як зауважують в Мінагрополітики, наразі Україна та Республіка Молдова активно імплементують стандарти Європейського Союзу у вітчизняне законодавство.

Під час зустрічі делегації обговорили питання щодо впровадження в Україні виноградарсько-виноробного реєстру. Зокрема алгоритм реєстрації виробників винограду та виробників виноробної продукції у реєстрі, важливість ефективної комунікації з виробниками в процесі реєстрації.

"Впровадження виноградарсько-виноробного реєстру забезпечить контроль якості продукції та стане основою для перезавантаження галузі виноградарства, а також дозволить переведення публічних послуг у сфері виноробства та виноробства в електронну форму", - підкреслили в МінАПК.

Там додали, що метою створення реєстру як інформаційно-комунікаційної системи є збір, облік, накопичення, оброблення інформації щодо виробництва винограду, продуктів виноградарства і виноробства.

В Україні спростили ведення бізнесу для малих виробників вина

У серпні Верховна Рада прийняла закон щодо розвитку виробництва виноробної продукції та спрощення господарської діяльності малих виробництв такої продукції.

Новий закон запроваджує полегшені умови для ведення бізнесу виробниками вина, що за повним циклом виробляють та розливають вино та винні напої обсягом не більше 10 тисяч декалітрів на рік з виноматеріалів власного виробництва або придбаних виноматеріалів (за умови, що придбана сировина – плоди, ягоди, виноград, мед – має виключно українське походження).

Малим виробникам вина буде необхідно лише подати заяву на видачу ліцензії і квитанцію про сплату за ліцензію. Також малі виробники вина, що виробляють продукт з власних матеріалів, зможуть здійснювати оптову торгівлю без ліцензії на опт, а така ліцензія для інших малих виробників коштуватиме 30 тисяч гривень замість 500 тисяч.

Також Рада прийняла в першому читанні урядовий євроінтеграційний законопроєкт №9139 про виноград та продукти виноградарства. Після ухвалення документу як закону та набуття ним чинності профільне законодавство буде приведене у відповідність із нормами Євросоюзу.

Джерело фото: ua.depositphotos.com