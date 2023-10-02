Хлеб и продовольственная пшеница: хватит ли украинцам зимой и на какие цены рассчитывать

Украинские пекари еще с лета предупреждали о небольшой доле продовольственной пшеницы в новом урожае. Из-за этого ближе к зиме отрасль может остаться без отечественного сырья с соответствующими последствиями - ростом цен на хлеб и уменьшением его доступности для населения. Эксперты утверждают, что из-за проблем в АПК и логистике страны не стоит ждать дефицита хлеба, но ситуация динамична и может изменяться в будущем.

Хлебопекарная отрасль Украины в июле сообщала о беспокойстве показателями качества пшеницы урожая 2023/2024 сезона - из-за неблагоприятной погоды большинство урожая пришлось на пшеницу 3-го и 4-го классов, тогда как доля необходимой для выпечки качественного хлеба пшеницы 2-го класса сократилась в сравнении с прошлыми сезонами.

Чтобы страна не осталась зимой и весной без сырья для выпечки хлеба, отрасль рассматривала возможность инициировать ограничение экспорта продовольственной пшеницы. Однако регулирование внешней торговли до сих пор не вводилось.

Помимо неблагоприятных погодных условий на ухудшение качества урожая повлияли последствия полномасштабной агрессии РФ против Украины - дефицит рабочей силы в агросекторе, экономия фермеров на удобрениях, СЗР и других товарно-материальных ценностях, а также другие факторы.

Что по ценам на хлеб и хлебобулочные изделия?

Президент Всеукраинской ассоциации пекарей (ВАП) и директор ООО "Киев Хлеб" Юрий Дученко в комментарии для издания приводит самую свежую доступную отраслевую статистику за июль-2023. Согласно ей, самые дорогие хлебобулочные изделия в Киеве, а самые дешевые – в Николаевской, Херсонской, Сумской, Тернопольской и Харьковской областях, хотя в разных регионах присутствуют заметные дисбалансы по ценам на отдельную продукцию.

Наименование изделия Средняя потребительская цена по Украине, грн. Средняя потребительская цена в Киеве, грн. Хлеб пшеничный из муки высшего сорта 41,9 62,6 Хлеб пшеничный из муки первого сорта 34,9 42 Хлеб ржаной, ржано-пшеничный 36 41,1 Хлеб заварной, 500 г 28 31,4 Батон, 500 г 22,4 22,7 Багет, 250 г 16,2 20,2 Макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, 500 г 48,5 52,3 Макаронные изделия из мягких сортов пшеницы, 500 г 30,8 29,8 Сдобные изделия, 100 г 15 20,1 Вафли 156,6 154,5 Печенье сдобное 150,3 176,5 Печенье сухое 112,4 114,8 Торты 291,2 364,6 Мука пшеничная 16,3 17,8

В свою очередь, Госстат приводит следующую динамику цен на наиболее социально значимые для массового потребителя хлеб ржано-пшеничный и батон за время полномасштабной войны:

Период Средняя цена на хлеб ржано-пшеничный, грн за 1 кг средняя цена на батон 500 г, грн. февраль-2022 30,93 18,63 май-2022 31,84 19,74 август-2022 33,58 20,74 октябрь-2022 34,46 21,06 декабрь-2022 35,11 21,48 февраль-2023 35,21 21,95 май-2023 35,85 22,25 август-2023 35,83 22,53

Главными проблемами украинских пекарей являются сохранение высоких цен на пшеницу 2-го сорта и недостаточное ее количество на внутреннем рынке, отмечает Юрий Дученко. Уже можно говорить, что до конца сезона хлебопекарная отрасль может недополучить почти 1 млн тонн пшеницы 2-го класса . Соответственно, эти факторы будут "тянуть" за собой и цены на хлеб и хлебобулочные изделия.

До конца года следует ожидать удорожания хлеба на 5-10%, причем практически на весь хлебный ассортимент. Уже с октября ожидается повышение цен в пределах 5%. Происходит это из-за высоких цен на пшеницу 2-3 класса, удорожания горючего, энергоносителей. Кроме того, на сегодняшний день у пекарей низкие зарплаты, поэтому их повышение крайне важно для отрасли". Юрий Дученко президент ВАП

Кроме того, пекари надеются на увеличение правительством кредитного лимита для производителей по программе "5-7-9%". Это позволило бы предпринимателям уже сейчас закупить пшеницу 2-го класса в необходимых количествах , пока она есть в наличии в Украине и не начала дорожать.

"Вопрос сырья чрезвычайно важен для пекарей. От цены пшеницы зависит полноценная работа отрасли с одной стороны, с другой - возможность приобрести пшеницу по более низким ценам позволит отрасли сдержать удорожание хлебобулочных изделий", - добавляет президент ВАП.

Также предприятия нуждаются в средствах для частичных восстановительных работ, особенно заводы на деоккупированных территориях или разрушенные из-за российской агрессии.

В целом, цены на пшеницу по состоянию на 24 сентября были следующие (данные – Украинская универсальная биржа):

пшеница 2 класс – 5571 грн/тонна ;

; пшеница 3 класс – 5118 грн/тонна ;

; пшеница фуражная – 4319 грн/тонна.

Цены на хлеб на следующий сезон трудно прогнозировать из-за высокой конкуренции в этой отрасли, уточняет эксперт Центра исследований продовольствия и землепользования KSE Institute Павел Мартышев. Хлебопекарные производства борются за каждую копейку в себестоимости продукции чтобы не допустить протестов и социальных беспорядков со стороны населения, поэтому у этого бизнеса маржинальность обычно близка к нулю. Из-за этого вероятность роста цен на хлеб в этом сезоне будет больше всего зависеть от цен на продовольственную пшеницу и ее доступности .

Дефицита пшеницы не ожидается из-за сложностей с экспортом

Опрошенные эксперты подтверждают, что в этом сезоне действительно сокращается доля продовольственной пшеницы в общем урожае по сравнению с довоенными годами. Павел Мартышев объясняет изменение баланса двумя основными причинами:

Нехватка средств и ресурсов у аграриев для подкормки озимой пшеницы весной, вызванная российской агрессией и общим снижением цен на зерно и рентабельности агробизнеса; Климатические изменения. В Украине в последние годы фиксируется теплая зима, негативно влияющая на формирование в зернах пшеницы достаточного количества протеина (белка) - компонента, в значительной степени определяющнго мукомольные и хлебопекарные свойства пшеницы.

Следует отметить, что релевантной информации о части продовольственной и фуражной пшеницы в собранном урожае не существует , поэтому можно использовать только ориентировочные данные. По оценкам экспертов, доля пригодной для выпечки хлеба продовольственной пшеницы в общем урожае составляет в этом сезоне 30-40% против 60-70% фуражной. В разные годы это распределение было более удачным в пользу более качественной продовольственной пшеницы: 50% к 50% или 60% к 40%, хотя и в мирные годы из-за погодных условий бывали соотношения 40% к 60% или 30 к 70%.

Согласно данным Минагрополитики, по состоянию на 22 сентября в стране намолочено 22,2 млн тонн пшеницы, из которой доля продовольственной может варьироваться в пределах 6,6-8,9 млн. тонн. В прошлых сезонах ее урожай составлял 10-16 млн тонн.

С другой стороны, в Украине недоступна статистика по наличному в стране населению и потреблению хлебобулочных изделий, а также по изменению пищевых привычек украинцев за время войны. До войны ежегодное потребление составляло 5-5,5 млн тонн в пересчете на муку, но этот показатель однозначно снизился из-за выезда части населения Украины и временной оккупации части ее территории.

У Украины достаточно продовольственной пшеницы не только для удовлетворения внутренних потребностей, но и для экспорта. Риски ее недостачи могут наступить только в случае неконтролируемого экспорта больших объемов, что сейчас невозможно — объясняет аналитик сельхозрынков консалтинговой компании Barva Invest Павел Хаустов.

Нынешние логистические и экспортные возможности Украины настолько низки, что будет просто физически невозможно упустить момент вывоза излишков продовольственного зерна. Для этого требуется минимум 3 месяца целенаправленного экспорта чисто продовольственной пшеницы , тогда как фермеры чаще всего держат ее в резерве, продавая преимущественно фуражную.

"Восстановление полноценной работы морских портов способно вызвать проблему исчерпания экспортного излишка и начало вывоза зерна, необходимого для мукомолов, но пока мы далеко от этого момента. Поэтому экспорт пшеницы начнет представлять риски для внутренней безопасности только в случае изменения поведения фермеров и отсутствия мониторинга ситуации правительством, что очень сомнительно", – уточнил эксперт.

Согласно собственным расчетам Barva Invest, в этом сезоне Украина имеет для экспорта примерно 15 млн тонн пшеницы, в том числе более 11 млн тонн фуражной и примерно 3,8 млн тонн продовольственной. С июля уже экспортировано 3,1 млн тонн, причем почти все ее объемы составила продукция фуражного качества.

Аграрии "придерживают" продовольственную пшеницу, поскольку украинские переработчики и мукомолы часто предлагают лучшую цену на нее по сравнению с экспортными предложениями. Хотя за границей цены на "продоволку" сейчас тоже достаточно привлекательны.

Это не статистический, а эмпирический факт, потому что статистики сейчас нет. Я думаю, что 3,5 млн тонн "продоволки" при имеющихся объемах экспорта хватит для украинских производителей, чтобы дотянуть до конца сезона без явных проблем с нехваткой сырья". Павел Хаустов аналитик сельхозрынков Barva Invest

Без хлеба украинцы не останутся , подчеркивает Павел Мартышев. KSE institute пока не видит сигналов возможного дефицита продовольственной пшеницы, однако нужно следить за темпами ее экспорта.

"Если мы вывезем больше необходимого, это может привести к определенным проблемам. Но мне кажется, что пока об этом не стоит говорить, потому что Минагрополитики также держит руку на пульсе, понимает балансы и объемы экспорта. Поэтому без хлеба мы не останемся", - объясняет эксперт.

Как в Украине предотвращают дефицит агропродукции?

Участники зернового рынка и Минагрополитики с 2011 года подписывают Меморандум о взаимопонимании. Документ позволяет сохранить баланс между внутренним потреблением зерновых и экспортными возможностями Украины. Из-за полномасштабного российского вторжения и коллапса логистики в прошлом году подобные инициативы не рассматривались .

Например, в июле 2021 года руководители ВАП, общественного союза "Мукомолы Украины" и объединения "Укрхлебпром" отозвали подписи под меморандумом о взаимопонимании относительно предельных объемов экспорта зерна в 2021/2022 маркетинговом году (МГ, июль-июнь), поскольку не были учтены их предложения по предельным объемам экспорта украинской пшеницы. Тогда тоже была вероятность того, что Украина вывезет большую часть продовольственной пшеницы, тем самым заставив хлебопекарную и мукомольную отрасль закупать дорогостоящее импортное сырье.

В июле 2023 года Юрий Дученко в комментарии для издания сообщил, что хлебопекарная отрасль обеспокоена малым количеством пшеницы 2-го класса в урожае этого года. Для предотвращения чрезмерного экспорта и дефицита сырья у хлебопекарной отрасли ВАП на тот момент прорабатывал возможность заключить с Минагрополитики меморандум по контролю объемов поставок за границу продовольственной пшеницы, с установлением определенного лимита экспорта .

Соответствующий меморандум еще не утвержден причастными организациями и ведомствами.

Теплая зима может изменить модель выращивания пшеницы

Увеличение доли фуражной пшеницы в общем урожае является негативной тенденцией, которую украинский агросектор так или иначе должен решать , подчеркивает Павел Мартышев. Ухудшение качества озимой пшеницы из-за вынужденной экономии фермеров на ее подкормке и климатических факторов является важным вопросом, поскольку на озимую пшеницу приходится более 90% всех посевов, и лишь несколько процентов на яровую.

Есть предположение, что наши аграрии будут постепенно переходить на яровую пшеницу и не будут сеяться озимыми. Это довольно интересно, потому что, возможно, Минагрополитики будет думать о субсидиях на яровую пшеницу". Павел Мартышев эксперт Центра исследований продовольствия и землепользования KSE institute

Он объясняет, что переход к яровой пшенице может также оказать хорошее влияние на отрасль, поскольку в таком случае аграрии не будут "замораживать" свои средства на долгий цикл с осени до лета.