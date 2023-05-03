Ford снижает цены на электромобиль Mustang Mach-E

Автопроизводитель Ford Motor снижает цены на свой электромобиль Mustang Mach-E и снова открывает заказы после серии снижения цен на авто конкурентом компанией Tesla.

Об этом пишет Reuters.

Компания Ford заявила, что также расширяет модельный ряд стандартных аккумуляторных моделей, поскольку во второй половине года увеличивает производство электрического кроссовера SUV.

Цены на большинство моделей Mach-E были снижены на 3000 или 4000 долларов в зависимости от версии или на 7,8%.

Цена на заднеприводную версию Mach-E Premium снижается с $50995 до $46995.

Генеральный директор Ford Джим Фарли сказал аналитикам, что Ford не намерен увеличивать объем продаж электромобилей "любой ценой".

"Мы не собираемся устанавливать цены только для того, чтобы получить долю рынка", – заявил он.

Позиция Фарли контрастирует с заявлением генерального директора Tesla Илона Маска в прошлом месяце о том, что Tesla может сократить прибыль от продаж автомобилей до нуля и компенсировать разницу за счет продажи программных услуг.

Продажи Mustang Mach-E в США упали на 20% за первые три месяца. Ford заявил, что поставки Mustang Mach-E были ограничены в течение первых трех месяцев года из-за изменений в производстве для удвоения производственных мощностей.

В январе Ford снизил цены на Mustang Mach-E на целых 5900 долларов США за автомобиль после повышения цен в августе на 3000 долларов США до примерно 8000 долларов США, ссылаясь на проблемы с цепью поставок и более высокие затраты на материалы.

Ford заявил, что все модели стандартного диапазона теперь будут питаться от литий-железо-фосфатных (LFP) аккумуляторов, что позволяет транспортным средствам получить дополнительные 45 единиц лошадиных сил и улучшает целевые оценки EPA.

Напомним, компания Tesla повысила цены на свои автомобили в США, Канаде, Китае и Японии. Такое повышение цены на популярные модели одновременно на нескольких рынках компания сделала впервые.