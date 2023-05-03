Ford знижує ціни на електромобіль Mustang Mach-E

АвтовиробникFord Motor знижує ціни на свій електромобіль Mustang Mach-E і знову відкриває замовлення після серії зниження цін на авто конкурентом компанією Tesla.

Про це пише Reuters.

Компанія Ford заявила, що також розширює модельний ряд стандартних акумуляторних моделей, оскільки в другій половині року збільшує виробництво електричного кросовера SUV.

Ціни на більшість моделей Mach-E були знижені на 3000 або 4000 доларів залежно від версії або на 7,8%, сказав Ford.

Ціна на задньопривідну версію Mach-E Premium знижується з $50 995 до $46 995.

Генеральний директор Ford Джим Фарлі сказав аналітикам, що Ford не має наміру збільшувати обсяг продажів електромобілів "за будь-яку ціну".

"Ми не збираємося встановлювати ціни лише для того, щоб отримати частку ринку", - заявив він.

Позиція Фарлі контрастує з заявою генерального директора Tesla Ілона Маска минулого місяця про те, що Tesla може скоротити прибуток від продажу автомобілів до нуля та компенсувати різницю за рахунок продажу програмних послуг.

Продажі Mustang Mach-E у США впали на 20% за перші три місяці року. Ford заявив, що поставки Mustang Mach-E були обмежені протягом перших трьох місяців року через зміни у виробництві задля подвоєння виробничих потужностей.

У січні Ford знизив ціни на Mustang Mach-E на цілих 5900 доларів США за автомобіль після підвищення цін у серпні на 3000 доларів США до приблизно 8000 доларів США, посилаючись на проблеми з ланцюгом поставок і вищі витрати на матеріали.

Ford заявив, що всі моделі стандартного діапазону тепер будуть живитися від літій-залізо-фосфатних (LFP) акумуляторів, що дозволяє транспортним засобам отримати додаткові 45 одиниць кінських сил і покращує цільові оцінки діапазону EPA.

Нагадаємо, компанія Tesla підвищила ціни на свої авто в США, Канаді, Китаї і Японії. Таке підвищення ціни на найпопулярніші моделі одночасно на кількох ринках компанія зробила вперше.