General Motors отзывает почти миллион автомобилей из-за проблемы с подушками безопасности

Компания General Motors решила отозвать 994 763 автомобилей в США из-за обнаруженного дефекта подушки безопасности. Об этом пишет Reuters.

Отзыв касается автомобилей Buick Enclave, Chevrolet Traverse и GMC Acadia 2014-2017-х модельных годов с модулями подушки безопасности, изготовленными ARC Automotive Inc. Дилеры заменят их.

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) сообщило, что водитель Chevrolet Traverse 2017 года выпуска попал в аварию в штате Мичиган, во время которой инфлятор передней подушки безопасности разорвался, что привело к травмам лица. Проверка, проведенная 25 апреля, подтвердила разрыв.

GM проинформировала, что все еще изучает проблему с помощью посторонней инженерной фирмы. Компании известно о двух предыдущих поломках инфляторов, которые изготовила ARC, в автомобилях Chevrolet Traverse 2015 года. Поэтому автопроизводитель уже провел два небольших отзыва около 3 000 устройств.

Все три случая разрыва в автомобилях Chevrolet Traverse относились к одному и тому же варианту инфлятора подушки безопасности.

В свою очередь, ARC сообщила, что ни она, ни GM не выявили первопричины этих разрывов.

Отметим, решение General Motors было объявлено на фоне информации, что NHTSA потребовало отозвать 67 млн подушек производства ARC Automotive Inc, поскольку считает, что устройства создают необоснованный риск смерти или травм. Однако компания отклонила предварительный вывод американского регулятора.

Помимо GM, подушки ARC используют, в частности, BMW, Hyundai Motor, Kia и другие автопроизводители.