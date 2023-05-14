General Motors відкликає майже мільйон автівок через проблему з подушками безпеки

Компанія General Motors вирішила відкликати 994 763 автомобілів у США через виявлений дефект подушки безпеки. Про це пише Reuters.

Відкликання стосується автівок Buick Enclave, Chevrolet Traverse та GMC Acadia 2014-2017-х модельних років з модулями подушки безпеки, які виробила ARC Automotive Inc. Дилери замінять їх.

Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) повідомило, що водій Chevrolet Traverse 2017 року випуску потрапив у аварію в штаті в Мічиган, під час якої інфлятор передньої подушки безпеки розірвався, що призвело до травм обличчя. Перевірка, проведена 25 квітня, підтвердила розрив.

GM поінформувала, що все ще досліджує проблему за допомогою сторонньої інженерної фірми. Компанії відомо про дві попередні поломки інфляторів, які виготовила ARC, в автомобілях Chevrolet Traverse 2015 року. Тому автовиробник уже провів два невеликі відкликання близько 3 000 пристроїв.

Усі три випадки розриву в автомобілях Chevrolet Traverse стосувалися одного і того ж варіанту інфлятора подушки безпеки.

Своєю чергою ARC повідомила, що ані вона, ані GM не виявили першопричини цих розривів.

Зазначимо, рішення General Motors було оголошено на тлі інформації, що NHTSA вимагало відкликати 67 млн подушок виробництва ARC Automotive Inc, оскільки вважає, що пристрої створюють необґрунтований ризик смерті або травм. Однак компанія відхилила попередній висновок американського регулятора.

Крім GM, подушки ARC використовують, зокрема, BMW, Hyundai Motor, Kia та інші автовиробники.