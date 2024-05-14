МВД восстановило возможность заказа индивидуального номерного знака: какова стоимость услуги

Сервисные центры Министерства внутренних дел восстановили возможность заказа индивидуальных номерных знаков для водителей после приостановки этой услуги.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Автовладельцы могут заказать индивидуальные номера онлайн через Кабинет водителя или обратившись лично в любой сервисный центр МВД.

Стоимость услуги:

номерной знак для легковых автомобилей – 204 грн,

номерной знак для мотоциклов – 92,4 грн,

три символа (минимальный заказ) – 300 грн,

каждый последующий (до восьми символов) – 90 грн,

графический элемент – 500 грн.

В МВД отмечают, что индивидуальный номерной знак является приложением к стандартному номеру государственной регистрации транспортного средства по заказу владельца. Он содержит уникальную надпись из 3-8 символов (букв или букв и цифр) для легковых автомобилей или 3-6 символов для мотоциклов. При этом должно быть не менее 2 букв.

Например, для легковушки номер может выглядеть как "АА7777ВВ", а для мотоцикла – "12ААА".

Сообщается, что процедура заказа индивидуальных номеров стала более простой благодаря цифровым сервисам. Водители могут выбрать удобный способ – онлайн или офлайн визит в сервисный центр.

Получить индивидуальный номерной знак можно двумя способами: самостоятельно или с доставкой на отделение "Новой Почты". Самостоятельно забрать индивидуальный номерной знак можно в Главном сервисном центре МВД в Киеве – в управлении стандартизации по адресу ул. Мечты, 19.

Напомним, в прошлом году правительство приняло новые тарифы на стоимость платных номерных знаков. Специально предназначенные номера для мопедов, прицепов и мотоциклов теперь обойдутся в 2 тысячи гривен, а стоимость отдельных специальных комбинаций цифр для автомобилей будет стартовать с 4 тысяч. Самый дорогой автомобильный номер стоит 80000 грн.