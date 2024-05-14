МВС відновило можливість замовлення індивідуального номерного знаку: яка вартість послуги

Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ відновили можливість замовлення індивідуальних номерних знаків для водіїв після тимчасового призупинення цієї послуги.

Про це повідомили у пресслужбі МВС.

Автовласники можуть замовити індивідуальні номери онлайн через Кабінет водія або звернувшись особисто до будь-якого сервісного центру МВС.

Вартість послуги:

номерний знак для легкових авто – 204 грн,

номерний знак для мотоциклів – 92,4 грн,

три символи (мінімальне замовлення) – 300 грн,

кожний наступний (до восьми символів) – 90 грн,

графічний елемент – 500 грн.

В МВС наголошують, що індивідуальний номерний знак є додатком до стандартного номера державної реєстрації транспортного засобу за замовленням власника. Він містить унікальний напис з 3-8 символів (літер чи літер і цифр) для легкових авто або 3-6 символів для мотоциклів. При цьому має бути не менше 2 літер.

Наприклад, для легковика номер може виглядати як "АА7777ВВ", а для мотоцикла - "12ААА".

Повідомляється, що процедура замовлення індивідуальних номерів стала простішою завдяки цифровим сервісам. Водії можуть обрати зручний спосіб - онлайн чи офлайн візит до сервісного центру.

Отримати індивідуальний номерний знак можливо двома способами: самостійно або з доставкою на відділення "Нової Пошти". Самостійно забрати індивідуальний номерний знак можливо у Головному сервісному центрі МВС у Києві – в управлінні стандартизації за адресою вул. Мрії, 19.

Нагадаємо, минулого року уряд ухвалив нові тарифи на вартість платних номерних знаків. Спеціально призначені номери для мопедів, причепів та мотоциклів тепер обійдуться у 2 тисячі грн, а вартість окремих спеціальних комбінацій цифр для автомобілів стартуватиме з 4 тисяч. Найдорожчий автомобільний номер коштує 80 000 грн.