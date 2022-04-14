МВД возобновило сдачу практического экзамена водителей на категорию "В"

Сервисные центры МВД снова принимают практический экзамена для водителей на категорию "В". Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

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"Главный сервисный центр МВД согласовал все маршруты с военными государственными администрациями", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале министерства.

Про словам заместителя министра внутренних дел Богдан Драпьятого процедуру сдачи практических экзаменов в время военного положения упростили до одного этапа: "на дорогах общего пользования – для открытия категорий B, BE, C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E; на автоплощадке – A1, A и B1".

На экзамен записывают по личному обращению гражданина или по номерам телефонов, которые указаны на сайте https://www.hscmvs.com/.

Ранее снова доступной стала услуга по перерегистрации транспортного средства при оформлении договора купли-продажи.

Кабмин также утвердил правила, согласно которым автомобили, приобретенные или ввезенные в Украину, можно будет зарегистрировать в течение 90 дней после завершения военного положения.