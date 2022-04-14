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МВС відновило складання практичного іспиту водіїв на категорію "В"

іспит на права
Іспит на права. Фото: МВС

Сервісні центри МВС знову приймають практичний екзамен для водіїв на категорію "В". Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

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"Головний сервісний центр МВС погодив усі маршрути з військовими державними адміністраціями", - йдеться у повідомленні, опублікованому у телеграм-каналі міністерства.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Богдана Драп'ятого, процедуру складання практичних іспитів під час військового стану спростили до одного етапу: "на дорогах загального користування – для відкриття категорій B, BE, C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E; на автомайданчику – A1, A та B1".

На іспит записують за особистим зверненням громадянина або за номерами телефонів, що вказані на сайті https://www.hscmvs.com/.

Раніше доступною стала послуга з перереєстрації транспортного засобу при оформленні договору купівлі-продажу.

Кабмін також затвердив правила , згідно з якими автомобілі, придбані чи ввезені в Україну, можна буде зареєструвати протягом 90 днів після завершення воєнного стану.

Автор:
Сергій Горєлов