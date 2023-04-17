Panasonic планирует построить новый завод аккумуляторов для электромобилей

Panasonic Holdings Corp рассматривает возможность постройки нового завода в американском штате Оклахома для производства аккумуляторов для электромобилей.

Если план официально оформлен, завод станет третьим заводом по производству аккумуляторов для электромобилей в Соединенных Штатах после штатов Невада и Канзас, открытый японским производителем, главным поставщиком Tesla, сообщает Кyodo.

Сообщается, что Panasonic и правительство Оклахома заключили контракт, в котором определены условия, на которых компания по производству электроники получит право на субсидию, если построит завод.

"Это правда, мы заключили контракт, но никакие другие детали еще не определены", - сказал представитель Panasonic.

В сообщении отмечается, что Оклахома является одним из кандидатов на строительство нового завода, и что соглашение не гарантирует никаких инвестиций японской компании.

В июле прошлого года компания Panasonic, которая совместно с Tesla управляет заводом по производству аккумуляторов Gigafactory в Неваде, заявила, что инвестирует около 4 миллиардов долларов в строительство еще одного завода в Канзасе.

Несмотря на то, что завод в Канзасе еще не приступил к работе, компания планирует увеличить производственную мощность аккумуляторов для электромобилей до 150–200 гигаватт к 2028 финансовому году, что в три-четыре раза превышает текущую мощность.

Этот шаг произошел, когда Panasonic и другие производители аккумуляторов спешат увеличить производственные мощности в Северной Америке, где, по прогнозам, спрос на автомобильные аккумуляторы будет быстро расти с расширением рынка электромобилей.

В последние годы китайские производители отвоевывали долю рынка автомобильных аккумуляторов, чтобы доминировать в мировых поставках. Однако новые батареи от американской Tesla настроены сменить отрасль. Tesla делает большую ставку на то, что они станут будущим промышленным стандартом.