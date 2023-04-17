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Panasonic планує побудувати новий завод акумуляторів для електромобілів

Panasonic, батареї, електромобілі
Panasonic Holdings Corp розглядає можливість будівництва нового заводу

Panasonic Holdings Corp розглядає можливість будівництва нового заводу в американському штаті Оклахома для виробництва акумуляторів для електромобілів.

Якщо план буде офіційно оформлено, завод стане третім заводом з виробництва акумуляторів для електромобілів у Сполучених Штатах після штатів Невада та Канзас, відкритий японським виробником, головним постачальником Tesla, повідомляє Кyodo.

Повідомляється, що Panasonic і уряд штату Оклахома уклали контракт, в якому визначено умови, на яких компанія з виробництва електроніки отримає право на субсидію, якщо побудує завод.

"Це правда, ми уклали контракт, але жодні інші деталі ще не визначені", — сказав представник Panasonic.

У повідомленні зазначається, що Оклахома є лише одним із кандидатів на будівництво нового заводу, і що угода не гарантує жодних інвестицій японської компанії.

У липні минулого року компанія Panasonic, яка спільно з Tesla керує заводом з виробництва акумуляторів «Gigafactory» у Неваді, заявила, що інвестує близько 4 мільярдів доларів у будівництво ще одного заводу в Канзасі.

Незважаючи на те, що завод у Канзасі ще не розпочав роботу, компанія планує збільшити виробничу потужність акумуляторів для електромобілів до 150–200 гігават до 2028 фінансового року, що в три-чотири рази перевищує поточну потужність.

Цей крок стався, коли Panasonic та інші виробники акумуляторів поспішають збільшити виробничі потужності в Північній Америці, де, за прогнозами, попит на автомобільні акумулятори швидко зростатиме з розширенням ринку електромобілів.

Останніми роками китайські виробники відвойовували частку ринку автомобільних акумуляторів, щоб домінувати у світових поставках. Однак нові батареї від американської Tesla налаштовані змінити галузь. Tesla робить велику ставку на те, що вони стануть майбутнім промисловим стандартом.

Автор:
Тетяна Гойденко