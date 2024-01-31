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Peugeot добавляет ChatGPT в свои авто
Французская автомобильная компания Peugeot запустит пилотную версию сервиса ChatGPT, который будет подключаться к голосовому помощнику и отвечать на вопросы водителей.
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что пилотная версия сперва заработает во Франции, Британии, Германии, Италии и Испании.
Планируется, что сервис станет стандартным оборудованием уже в текущем году.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
«Мы введем ChatGPT во всех автомобилях, включая новую модель е-3008, и небольшие коммерческие автомобили», – сообщил Жером Мишерон, директор по планированию продукта Peugeot.
Он добавил, что Peugeot также введет новую восьмилетнюю гарантию на e-3008 по сравнению с нынешней двухлетней гарантией на традиционные автомобили, чтобы попытаться поощрить водителей переходить на электромобили.
Peugeot присоединяется к таким конкурентам как Volkswagen и Mercedes-Benz, которые уже используют в своих авто искусственный интеллект.
В прошлом году Mercedes-Benz приступил к испытаниям в США, дав водителям возможность использовать ChatGPT. По мнению автопроизводителя, это должно помочь получать более естественные ответы и справляться с запросами: от деталей пункта назначения и заканчивая предложениями по ужину.
Ранее Volkswagen заявил о намерениях интегрировать в некоторые модели своих автомобилей чат-бот на основе искусственного интеллекта ChatGPT. Планируется, что он будет встроен в голосовой помощник IDA.