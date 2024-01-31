Peugeot додає ChatGPT в свої авто

Французька автомобільна компанія Peugeot запустить пілотну версію сервісу ChatGPT, який підключатиметься до голосового помічника й відповідатиме на запитання водіїв.

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Про це пише Reuters.

Зазначається, що пілотна версія спершу запрацює у Франції, Британії, Німеччині, Італії та Іспанії.

Планується, що сервіс стане стандартним обладнанням вже цього року.

«Ми запровадимо ChatGPT у всіх автомобілях, включно з новою моделлю е-3008, і невеликих комерційних автівках», – повідомив Жером Мішерон, директор із планування продукту Peugeot.

Він додав, що Peugeot також запровадить нову восьмирічну гарантію на e-3008, порівняно з нинішньою дворічною гарантією на традиційні автомобілі, щоб спробувати заохотити водіїв переходити на електромобілі.

Як пише видання, Peugeot приєднується до таких конкурентів як Volkswagen і Mercedes-Benz, які вже використовують у своїх авто штучний інтелект.

Минулого року Mercedes-Benz розпочав випробування в США, давши водіям змогу використовувати ChatGPT. На думку автовиробника, це має допомогти отримувати більш природні відповіді та справлятися із запитами: від деталей пункту призначення і закінчуючи пропозиціями щодо вечері.

Раніше Volkswagen заявив про наміри інтегрувати в деякі моделі своїх автомобілів чат-бот на основі штучного інтелекту ChatGPT. Планується, що він буде вбудований в голосового помічника IDA.