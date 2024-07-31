Tesla отзывает более 1,8 млн автомобилей в США из-за проблемы с открытым капотом

Автопроизводитель Tesla объявил об отзыве 1,85 миллиона автомобилей в Соединенных Штатах из-за возможного программного сбоя, который может не обнаружить незакрытый капот.

По информации Reuters, об этом сообщила Национальная администрация по безопасности дорожного движения (NHTSA).

NHTSA отмечает, что незапертый капот может неожиданно открыться во время движения и перекрыть обзор водителю, что повышает риск аварии. Чтобы решить эту проблему, Tesla начала внедрять беспроводное обновление программного обеспечения еще в середине июня. Это обновление позволяет системе обнаруживать открытый капот и предупреждать водителя.

Отзыв касается моделей автомобилей Tesla Model 3, Model S, Model X и Model Y, выпущенных в период с 2020 по 2024 год. Проблема связана с защелкой капота, изготовленной китайской компанией Magna Closures Co Ltd.

Tesla начала расследовать случаи неожиданного открытия капота в некоторых автомобилях Model 3 и Model Y в Китае еще в марте. Хотя подобных случаев в Европе и Северной Америке было меньше, компания приступила к инженерным исследованиям и проверкам узлов задвижек капота в этих регионах, что в конце концов привело к объявлению об отзыве.

По данным Tesla, в США было зафиксировано три сообщения о проблеме, но никаких сообщений об авариях или травмах не поступало.

Tesla не в первый раз отзывает авто

В июне 2024 года Tesla заявила, что отзывает 125 227 автомобилей в США из-за неисправности в системе предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности, которая может увеличить риск получения травм при столкновении.

Следует отметить, что в феврале 2023 года Tesla отозвала около 362 000 электрокаров. Это связано с тем, что программное обеспечение полного автопилота могло привести к аварии.

В мае того же года Tesla отозвала 1104622 авто, которые были изготовлены в Китае, или ввезены в Поднебесную. Речь идет о ввозе Model S и Model X, а также Model Y и Model 3 местного производства, выпущенных с 12 января 2019 по 24 апреля 2023 года.

В декабре Tesla отозвала более двух миллионов электромобилей из-за того, что владельцы машин неправильно пользовались функцией автопилота.

Все эти отзывы повлияли на компанию, опубликовавшую на прошлой неделе худшие показатели квартальной прибыли за последние пять лет, подчеркивая трудности с возобновлением продаж на фоне замедления спроса.

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