Tesla відкликає понад 1,8 млн автомобілів у США через через проблему з відкритим капотом

Автовиробник Tesla оголосив про відкликання 1,85 мільйона автомобілів у Сполучених Штатах через можливий програмний збій, який може не виявити незачинений капот.

За інформацією Reuters, про це повідомила Національна адміністрація безпеки дорожнього руху (NHTSA).

NHTSA зазначає, що незамкнений капот може несподівано відкритися під час руху та перекрити огляд водієві, що підвищує ризик аварії. Щоб вирішити цю проблему, Tesla почала впроваджувати бездротове оновлення програмного забезпечення ще в середині червня. Це оновлення дозволяє системі виявляти відкритий капот і попереджати водія.

Відкликання стосується моделей автомобілів Tesla Model 3, Model S, Model X і Model Y, випущених у період з 2020 по 2024 рік. Проблема пов'язана із засувкою капота, виготовленою китайською компанією Magna Closures Co Ltd.

Видання пише, що Tesla почала розслідувати випадки несподіваного відкриття капота в деяких автомобілях Model 3 і Model Y у Китаї ще в березні. Хоча подібних випадків у Європі та Північній Америці було менше, компанія розпочала інженерні дослідження та перевірки вузлів засувок капота в цих регіонах, що зрештою призвело до оголошення про відкликання.

За даними Tesla, у США було зафіксовано три повідомлення про проблему, але жодних повідомлень про аварії чи травми не надходило.

Tesla не вперше відкликає авто

У червні 2024 року Tesla заявила, що відкликає 125 227 автомобілів у США через несправність у системі попередження про непристебнуті ремені безпеки, яка може збільшити ризик отримання травм при зіткненні.

Варто зазначити, що у лютому 2023 року Tesla відкликала близько 362 000 електрокарів. Це пов'язано з тим, що програмне забезпечення повного автопілота могло спричинити аварію.

У травні того ж року Tesla відкликала 1 104 622 авто, які були виготовлені в Китаї, або ввезені в Піднебесну. Йдеться про ввезені Model S та Model X, а також Model Y та Model 3 місцевого виробництва, які випущені з 12 січня 2019 року по 24 квітня 2023 року.

У грудні Tesla відкликала більш як два мільйони електромобілів через те, що власники машин неправильно користувалися функцією автопілота.

Всі ці відкликання вплинули на компанію, що минулого тижня опублікувала найгірші показники квартального прибутку за останні п'ять років, підкреслюючи труднощі з відновленням продажів на тлі уповільнення попиту.

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