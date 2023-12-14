В 2022-2023 годах парк бензовозов в Украине увеличился в 4 раза

На начало 2022 года парк автоцистерн в Украине насчитывал около 1500 ед., тогда как на начало ноября 2023 года - 6 400 ед.

Такие данные от информационно-аналитической группы Auto-Consulting получил Enkorr.

Как сообщил директор Auto-Consulting Олег Омельницкий, за 10 месяцев 2023 года объем продаж новых бензовозов составил 895 ед. Из них – 5 битумных. Количество подержанных цистерн за этот период возросло на 1240 единиц.

Согласно данным Auto-Consulting, за тот же период 2022 года было приобретено 593 новых автоцистерн и 16 битумовозов, а также 2086 единиц б/у цистерн.

Напомним, что именно в 2022 году после начала полномасштабного вторжения России в Украину произошел значительный прирост количества автомобильных цистерн. Это позволило в течение отдельных месяцев обеспечивать до 50% бензина и 40% дизтоплива от общего объема поставок.

Тем временем в Украине продолжают дешеветь бензин, автогаз и дизельное топливо. Стремительное понижение цен вызвано огромным размером импорта и значимым уменьшением размеров потребления.