У 2022-2023 роках парк бензовозів в Україні збільшився у 4 рази

На початок 2022 року парк автоцистерн в Україні нараховував близько 1500 од., тоді як на початок листопада 2023 року – 6 400 од.

Такі дані від інформаційно-аналітичної групи Auto-Consulting отримав Enkorr.

Як повідомив директор Auto-Consulting Олег Омельницький, за 10 місяців 2023 року обсяг продажів нових бензовозів склав 895 од. З них – 5 бітумних. Кількість вживаних цистерн за цей період зросла на 1 240 одиниць.

Згідно даних Auto-Consulting, за той же період 2022 року було придбано 593 нові автоцистерни й 16 бітумовозів, а також 2 086 одиниць вживаних цистерн.

Нагадаємо, що саме у 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, відбувся значний приріст кількості автомобільних цистерн. Це дозволило протягом окремих місяців забезпечувати до 50% бензину та до 40% дизпалива від загального обсягу постачань.

Тим часом в Україні продовжують дешевшати бензин, автогаз і дизельне пальне. Стрімке зниження цін викликане великим обсягом імпорту і значним зменшенням обсягів споживання.