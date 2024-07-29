В Украине стремительно растет спрос на пикапы

В первом полугодии 2024 года украинский автопарк пополнили 1372 новых пикапа. Это почти втрое больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом сообщили в "Укравтопроме".

Львиную долю (95%) этих авто приобрели юридические лица.

Самым популярным пикапом в I полугодии стал PEUGEOT Landtrek, занявший первое место с результатом в 397 единиц.

В лидерскую пятерку новых пикапов также вошли:

Peugeot Landtrek – 397 ед.;

Miitsubish L200 — 361 ед.;

Toyota Hilux – 341 ед.;

Ford Ranger – 79 ед.;

Isuzu D-Max – 61 ед.

В автопроме это связывают с увеличением спроса на многофункциональные транспортные средства для бизнеса.

Какие импортные авто украинцы покупали в январе-мае

За пять месяцев 2024 года в Украину ввезли 144 824 легковых автомобиля (подержанных и новых), что на 48% больше, чем за аналогичный период 2023 года. По данным Министерства внутренних дел, за 5 месяцев 2024 года в Украину было ввезено свыше 160 тысяч транспортных средств. Это на 21% больше, чем за аналогичный период в 2023 году.

Из этого числа всего 28% автомобилей – новые. 72% всех ввезенных автомобилей в этом году были подержанными. В настоящее время средний возраст ввозимых автомобилей составляет 10 лет.

Самой популярной маркой среди всех ввезенных автомобилей в этом году стал Volkswagen — 18 771 авто или 11,7% от общего количества. На втором месте оказался Renault с 13187 транспортными средствами (8,2%), а третье место занимает Audi – 9137 авто (5,7%).

Самыми популярными моделями среди импортируемых автомобилей стали Skoda Octavia, Volkswagen Golf и Passat.