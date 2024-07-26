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Импорт легковых автомобилей в Украину увеличился на 48%
За пять месяцев 2024 года в Украину ввезли 144 824 легковых автомобиля (подержанных и новых), что на 48% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Об этом со ссылкой на данные Государственной службы статистики сообщает "Укравтопром".
Общая таможенная стоимость этих авто составила 1 млрд 947 млн долларов, что на 52% больше, чем в прошлом.
При этом крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину было завезено почти 29 тыс. авто.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Япония.
Топ-10 стран поставщиков легковых автомобилей
1️. Германия – 28 898 ед.;
2️. США – 23 772 ед.;
3️. Япония – 15 248 ед.;
4️. Китай – 14 465 ед.;
5️. Корея – 7608 ед.;
6️. Франция – 7 264 ед.;
7️. Словакия – 6 874 ед.;
8️. Мексика – 6584 ед.;
9️. Великобритания – 6 191 ед.;
10. Чехия – 6080 ед.
Какие ввезенные из-за границы авто украинцы покупали в январе-мае
По данным Министерства внутренних дел, за 5 месяцев 2024 года в Украину было ввезено более 160 тысяч транспортных средств. Это на 21% больше, чем за аналогичный период в 2023 году.
Из этого числа всего 28% автомобилей – новые. 72% всех ввезенных автомобилей в этом году были подержанными. В настоящее время средний возраст ввозимых автомобилей составляет 10 лет.
Самой популярной маркой среди всех ввезенных автомобилей в этом году стал Volkswagen — 18 771 авто или 11,7% от общего количества.
На втором месте оказался Renault с 13187 транспортными средствами (8,2%), а третье место занимает Audi — 9137 авто (5,7%).
Самыми популярными моделями среди импортируемых автомобилей стали Skoda Octavia, Volkswagen Golf и Passat.