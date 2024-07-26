- Категорія
- Авто
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Імпорт легкових авто в Україну збільшився на 48%
За п’ять місяців 2024 року в Україну ввезли 144 824 легкових авто (вживаних та нових), що на 48% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Про це з посиланням на дані Державної служби статистики повідомляє "Укравтопром".
Загальна митна вартість цих авто становила 1 млрд 947млн доларів, що на 52% більше, ніж торік.
При цьому найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено майже 29 тис. авто.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Японія.
Топ-10 країн постачальників легкових авто
1️. Нiмеччина – 28 898 од.;
2️. США – 23 772 од.;
3️. Японiя – 15 248 од.;
4️. Китай – 14 465 од.;
5️. Корея – 7 608 од.;
6️. Францiя – 7 264 од.;
7️. Словаччина – 6 874 од.;
8️. Мексика – 6 584 од.;
9️. Велика Британія – 6 191 од.;
10. Чехія – 6 080 од.
Які ввезені з-за кордону авто українці купували в січні-травні
За даними Міністерства внутрішніх справ, за 5 місяців 2024 року в Україну було ввезено понад 160 тисяч транспортних засобів. Це на 21% більше, ніж за аналогічний період у 2023 році.
З цього числа лише 28% автівок - нові. 72% від усіх ввезених автомобілів цьогоріч були вживаними. Наразі середній вік ввезених авто складає 10 років.
Найпопулярнішою маркою серед усіх ввезених автомобілів цьогоріч став Volkswagen — 18 771 авто або ж 11,7% від загальної кількості.
На другому місці опинився Renault з 13 187 транспортними засобами (8,2%), а третє місце посідає Audi — 9 137 авто (5,7%).
Найпопулярнішими моделями серед імпортованих авто стали Skoda Octavia, Volkswagen Golf та Passat.