Імпорт легкових авто в Україну збільшився на 48%

За п’ять місяців 2024 року в Україну ввезли 144 824 легкових авто (вживаних та нових), що на 48% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Про це з посиланням на дані Державної служби статистики повідомляє "Укравтопром".

Загальна митна вартість цих авто становила 1 млрд 947млн доларів, що на 52% більше, ніж торік.

При цьому найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено майже 29 тис. авто.

Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Японія.

Топ-10 країн постачальників легкових авто

1️. Нiмеччина – 28 898 од.;

2️. США – 23 772 од.;

3️. Японiя – 15 248 од.;

4️. Китай – 14 465 од.;

5️. Корея – 7 608 од.;

6️. Францiя – 7 264 од.;

7️. Словаччина – 6 874 од.;

8️. Мексика – 6 584 од.;

9️. Велика Британія – 6 191 од.;

10. Чехія – 6 080 од.

Які ввезені з-за кордону авто українці купували в січні-травні

За даними Міністерства внутрішніх справ, за 5 місяців 2024 року в Україну було ввезено понад 160 тисяч транспортних засобів. Це на 21% більше, ніж за аналогічний період у 2023 році.

З цього числа лише 28% автівок - нові. 72% від усіх ввезених автомобілів цьогоріч були вживаними. Наразі середній вік ввезених авто складає 10 років.

Найпопулярнішою маркою серед усіх ввезених автомобілів цьогоріч став Volkswagen — 18 771 авто або ж 11,7% від загальної кількості.

На другому місці опинився Renault з 13 187 транспортними засобами (8,2%), а третє місце посідає Audi — 9 137 авто (5,7%).

Найпопулярнішими моделями серед імпортованих авто стали Skoda Octavia, Volkswagen Golf та Passat.