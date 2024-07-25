Найпопулярніші нові легковики на українському ринку у першому півріччі

З січня по червень 2024 року в Україні було реалізовано понад 32,8 тис. нових легкових авто – цей показник виявився на 21% вищим за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що бестселером першого півріччя став компактний кросовер Renault Duster.

Топ-10 моделей нових легковиків

1️. Renault Duster - 3324 од.;

2️. Toyota RAV-4 - 2276 од.;

3️. Volkswagen iD.4 - 1072 од.;

4️. Mazda CX5 - 876 од.;

5️. KIA Sportage - 843 од.;

6️. Hyundai Tucson - 653 од.;

7️. Toyota Camry - 601 од.;

8️. Suzuki SX4 - 580 од.;

9️. Skoda Kodiaq - 552 од.;

10. Volkswagen Touareg - 552 од.

Ринок авто в Україні

Впродовж червня в Україні було зареєстровано близько 5,2 тис. нових легкових авто, що на 8% менше ніж торік. Вперше у цьому році попит на нові авто у червні продемонстрував негативну динаміку у річному обчисленні.

Незважаючи на загальне зменшення продажів автомобілів французької марки Renault, її кросовер Duster у червні став бестселером українського ринку нових легкових авто.

Майже 36% нових легкових автомобілів, зареєстрованих в Україні в першому півріччі 2024 року, були білого кольору.

На українському ринку нових легковиків продовжують домінувати автомобілі, що обладнані бензиновими ДВЗ. Так, за півроку автопарк країни поповнили 14,1 тис. нових авто з бензиновими двигунами, що виявилося на 6% більше, ніж торік.

Разом з тим, у першому півріччі 2024 року в Україні зареєстровано понад 24,4 тисячі електромобілів, що на 94% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це свідчить про стрімке зростання популярності екологічного транспорту в країні.

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