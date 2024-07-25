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Найпопулярніші нові легковики на українському ринку у першому півріччі
З січня по червень 2024 року в Україні було реалізовано понад 32,8 тис. нових легкових авто – цей показник виявився на 21% вищим за аналогічний період минулого року.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що бестселером першого півріччя став компактний кросовер Renault Duster.
Топ-10 моделей нових легковиків
1️. Renault Duster - 3324 од.;Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
2️. Toyota RAV-4 - 2276 од.;
3️. Volkswagen iD.4 - 1072 од.;
4️. Mazda CX5 - 876 од.;
5️. KIA Sportage - 843 од.;
6️. Hyundai Tucson - 653 од.;
7️. Toyota Camry - 601 од.;
8️. Suzuki SX4 - 580 од.;
9️. Skoda Kodiaq - 552 од.;
10. Volkswagen Touareg - 552 од.
Ринок авто в Україні
Впродовж червня в Україні було зареєстровано близько 5,2 тис. нових легкових авто, що на 8% менше ніж торік. Вперше у цьому році попит на нові авто у червні продемонстрував негативну динаміку у річному обчисленні.
Незважаючи на загальне зменшення продажів автомобілів французької марки Renault, її кросовер Duster у червні став бестселером українського ринку нових легкових авто.
Майже 36% нових легкових автомобілів, зареєстрованих в Україні в першому півріччі 2024 року, були білого кольору.
На українському ринку нових легковиків продовжують домінувати автомобілі, що обладнані бензиновими ДВЗ. Так, за півроку автопарк країни поповнили 14,1 тис. нових авто з бензиновими двигунами, що виявилося на 6% більше, ніж торік.
Разом з тим, у першому півріччі 2024 року в Україні зареєстровано понад 24,4 тисячі електромобілів, що на 94% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це свідчить про стрімке зростання популярності екологічного транспорту в країні.
Фото: ua.depositphotos.com