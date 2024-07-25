Самые популярные новые легковые автомобили на украинском рынке в первом полугодии

С января по июнь 2024 года в Украине было реализовано более 32,8 тыс. новых легковых авто – этот показатель оказался на 21% выше аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что бестселлером первого полугодия стал компактный кроссовер Renault Duster.

Топ-10 моделей новых легковушек

1️. Renault Duster – 3324 ед.;

2️. Toyota RAV-4 – 2276 ед.;

3️. Volkswagen iD.4 – 1072 ед.;

4️. Mazda CX5 – 876 ед.;

5️. KIA Sportage – 843 ед.;

6️. Hyundai Tucson – 653 ед.;

7️. Toyota Camry – 601 ед.;

8️. Suzuki SX4 – 580 ед.;

9️. Skoda Kodiaq – 552 ед.;

10. Volkswagen Touareg – 552 ед.

Рынок автомобилей в Украине

В течение июня в Украине было зарегистрировано около 5,2 тыс. новых легковых автомобилей, что на 8% меньше, чем в прошлом. Впервые в этом году спрос на новые автомобили в июне продемонстрировал негативную динамику в годовом исчислении.

Несмотря на общее уменьшение продаж автомобилей французской марки Renault, ее кроссовер Duster в июне стал бестселлером украинского рынка новых легковых автомобилей.

Около 36% новых легковых автомобилей, зарегистрированных в Украине в первом полугодии 2024 года, были белого цвета.

На украинском рынке новых легковушек продолжают доминировать автомобили, оборудованные бензиновыми ДВС. Так, за полгода автопарк страны пополнили 14,1 тыс. новых авто с бензиновыми двигателями, что оказалось на 6% больше, чем в прошлом году.

Вместе с тем, в первом полугодии 2024 года в Украине зарегистрировано более 24,4 тысяч электромобилей, что на 94% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это свидетельствует о стремительном росте популярности экологического транспорта в стране.

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