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Самые популярные новые легковые автомобили на украинском рынке в первом полугодии
С января по июнь 2024 года в Украине было реализовано более 32,8 тыс. новых легковых авто – этот показатель оказался на 21% выше аналогичного периода прошлого года.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что бестселлером первого полугодия стал компактный кроссовер Renault Duster.
Топ-10 моделей новых легковушек
1️. Renault Duster – 3324 ед.;Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
2️. Toyota RAV-4 – 2276 ед.;
3️. Volkswagen iD.4 – 1072 ед.;
4️. Mazda CX5 – 876 ед.;
5️. KIA Sportage – 843 ед.;
6️. Hyundai Tucson – 653 ед.;
7️. Toyota Camry – 601 ед.;
8️. Suzuki SX4 – 580 ед.;
9️. Skoda Kodiaq – 552 ед.;
10. Volkswagen Touareg – 552 ед.
Рынок автомобилей в Украине
В течение июня в Украине было зарегистрировано около 5,2 тыс. новых легковых автомобилей, что на 8% меньше, чем в прошлом. Впервые в этом году спрос на новые автомобили в июне продемонстрировал негативную динамику в годовом исчислении.
Несмотря на общее уменьшение продаж автомобилей французской марки Renault, ее кроссовер Duster в июне стал бестселлером украинского рынка новых легковых автомобилей.
Около 36% новых легковых автомобилей, зарегистрированных в Украине в первом полугодии 2024 года, были белого цвета.
На украинском рынке новых легковушек продолжают доминировать автомобили, оборудованные бензиновыми ДВС. Так, за полгода автопарк страны пополнили 14,1 тыс. новых авто с бензиновыми двигателями, что оказалось на 6% больше, чем в прошлом году.
Вместе с тем, в первом полугодии 2024 года в Украине зарегистрировано более 24,4 тысяч электромобилей, что на 94% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это свидетельствует о стремительном росте популярности экологического транспорта в стране.
Фото: ua.depositphotos.com