В Україні стрімко зростає попит на пікапи

У першому півріччі 2024 року український автопарк поповнили 1372 нових пікапи. Це майже втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомили в "Укравтопромі".

Левову частку (95%) цих авто придбали юридичні особи.

Найпопулярнішим пікапом у І півріччі став PEUGEOT Landtrek, який зайняв перше місце з результатом у 397 одиниць.

До лідерської п'ятірки нових пікапів також увійшли:

Peugeot Landtrek - 397 од.;

Mіitsubishі L200 - 361 од.;

Toyota Hilux - 341 од.;

Ford Ranger - 79 од.;

Isuzu D-Max - 61 од.

В автопромі пов'язують це зі збільшенням попиту на багатофункціональні транспортні засоби для бізнесу.

Які імпортні авто українці купували в січні-травні

За п’ять місяців 2024 року в Україну ввезли 144 824 легкових авто (вживаних та нових), що на 48% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. За даними Міністерства внутрішніх справ, за 5 місяців 2024 року в Україну було ввезено понад 160 тисяч транспортних засобів. Це на 21% більше, ніж за аналогічний період у 2023 році.

З цього числа лише 28% автівок - нові. 72% від усіх ввезених автомобілів цьогоріч були вживаними. Наразі середній вік ввезених авто складає 10 років.

Найпопулярнішою маркою серед усіх ввезених автомобілів цьогоріч став Volkswagen — 18 771 авто або ж 11,7% від загальної кількості. На другому місці опинився Renault з 13 187 транспортними засобами (8,2%), а третє місце посідає Audi — 9 137 авто (5,7%).

Найпопулярнішими моделями серед імпортованих авто стали Skoda Octavia, Volkswagen Golf та Passat.