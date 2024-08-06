В Украине существенно упали продажи грузовиков

В июле на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и специализированные) было реализовано 956 автомобилей, что на 20% меньше, чем в июне, и на 2% меньше, чем в июле 2023 года.

Об этом сообщает "Укравтопром".

ТОП-5 марок рынка новых коммерческих автомобилей в июле:

1. RENAULT – 227 ед.;

2. SCANIA – 100 ед.;

3. CITROEN – 78 ед.;

4. MAN – 69 ед.;

5. VOLVO – 66 ед.

Как отмечают в "Укравтопроме", всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 7,2 тыс. новых машин, что на 17% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Напомним, в течение июня на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и специальные) было реализовано 1198 автомобилей. Это на 6% больше, чем в мае.