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В Украине существенно упали продажи грузовиков
В июле на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и специализированные) было реализовано 956 автомобилей, что на 20% меньше, чем в июне, и на 2% меньше, чем в июле 2023 года.
Об этом сообщает "Укравтопром".
ТОП-5 марок рынка новых коммерческих автомобилей в июле:
1. RENAULT – 227 ед.;
2. SCANIA – 100 ед.;Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
3. CITROEN – 78 ед.;
4. MAN – 69 ед.;
5. VOLVO – 66 ед.
Как отмечают в "Укравтопроме", всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 7,2 тыс. новых машин, что на 17% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Напомним, в течение июня на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и специальные) было реализовано 1198 автомобилей. Это на 6% больше, чем в мае.